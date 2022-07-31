Son Dakika Konaklı Haberleri

- 31.07.2022 31 Tem 13:01 Alanya'da motosiklet hırsızlığı zanlısı tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
- 31.07.2022 31 Tem 12:55 Motosiklet çalan iki kişiden biri tutuklandı
Antalya'da iki motosiklet çalan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- 23.07.2022 23 Tem 16:54 Alanya'da çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.
- 23.07.2022 23 Tem 13:14 Bahçede başlayan yangın evlere sıçramadan söndürüldü
Antalya'da ağaçlık alanda başlayan yangın paniğe neden oldu.
- 22.07.2022 22 Tem 22:29 Bakan Mustafa Varank, Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin açılışında konuştu Açıklaması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Birilerinin, siyasi rant elde etmek için, sırtını terör örgütüne dayayan birtakım paravan siyasilerin, kendilerine güç devşirmek için çocukların ellerine kalaşnikoflar verip dağa gönderdikleri yerde biz 'çocuklar kalaşnikofu değil bilimi hak ediyor' dedik.
- 09.07.2022 09 Tem 13:40 Turizm istişare toplantıları devam ediyor
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "Çalışmalarımız bölgemiz ve üye işletmelerimizin geleceğine yönelik devam edecek" dedi.
- 07.07.2022 07 Tem 16:48 Alanya Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı
Kurban Bayramı ile ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Başkan Yücel, "Alanya halkımızın ve kentimizde bulunan yerli ve yabancı misafirlerimizin huzurlu ve güven içinde bir bayram geçirmesi için tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışıyoruz" dedi.
- 05.07.2022 05 Tem 10:44 Alanya'da yaşam savaşı! Yılan yavru fareyi yedi, anne farenin mücadelesi yürek burktu
Antalya'da sıcak havalar nedeniyle ortaya çıkan bir yılan, minik bir fareyi yedi. Yılanın karnından yavrusunu kurtarmak isteyen anne farenin verdiği mücadele görenlerin içini acıttı. Anne farenin tüm çabasına rağmen başarılı olamadığı görüldü.
- 05.07.2022 05 Tem 00:58 Farenin yavrusunu kapan yılanla mücadelesi
Antalya'nın Alanya ilçesinde farenin yavrusunu kapan yılanla mücadelesi vatandaş kamerasına yansıdı.
- 04.07.2022 04 Tem 12:39 İstanbul ve Antalya'da yabancının ikamet talebi yeni ilçelere kayabilir
Türkiye'de 1.169 mahalle yeni yabancı ikametgahına kapatıldı.
- 02.07.2022 02 Tem 09:53 Konak Belediye Başkanı Batur: "Avrupa Şeref Bayrağı'nı Gururla Taşıyacağız"
Avrupa Konseyi’nin Avrupa Şeref Bayrağı ödülünü alan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Bu güzel ödül bizi kamçıladı, çok daha fazla çalışmamız, çok daha güzel şeyler yapmamız lazım” dedi. Ödülü Başkan Batur’a sunan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Onursal Üyesi Valeriou Ghiletchi ise “Şeref Bayrağı’nı takdim etmek benim için bir zevktir. Yaşasın Konak! Yaşasın Birleşik Avrupamız” diye konuştu.
- 30.06.2022 30 Haz 15:40 Genç kadını kaçırdığı iddia edilen şahıs alışveriş merkezinde yakalandı
Genç kadını kaçırdığı iddia edilen şahıs alışveriş merkezinde yakalandı Antalya'nın kaçırıldığı iddia edilen Melike Alanay, kaçırdığı iddia edilen Y.Ö, ile birlikte alışveriş merkezinde yakalandı.
- 29.06.2022 29 Haz 00:58 Nilüfer Bostan sayısı 5'e çıktı
Türkiye'nin dört bir köşesindeki kooperatiflerin ürünlerini, "Nilüfer Bostan" markasıyla açtığı satış noktasında tüketiciyle buluşturan Nilüfer Belediyesi, İhsaniye'den sonra Ataevler, Altınşehir, Balat ve Yüzüncüyıl Mahallesi'nde Nilüfer Bostan satış noktasını hizmete sundu.
- 28.06.2022 28 Haz 14:08 Nilüfer Belediyesi, 'Nilüfer Bostan' Satış Noktalarına Yenilerini Ekliyor
Türkiye’nin dört bir köşesindeki kooperatiflerin ürünlerini, 'Nilüfer Bostan' markasıyla açtığı satış noktasında tüketiciyle buluşturan Nilüfer Belediyesi, İhsaniye’den sonra Ataevler, Altınşehir, Balat ve Yüzüncüyıl Mahallesi’nde 'Nilüfer Bostan' satış noktalarını hizmete açtı.
- 27.06.2022 27 Haz 14:25 Mardin Valisi Demirtaş, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde incelemelerde bulundu
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde yapılan yatırımları yerinde inceledi.
- 25.06.2022 25 Haz 15:43 5 bin 236 şişe kaçak içki ele geçirildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde depoda 5 bin 236 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
- 25.06.2022 25 Haz 15:30 Alanya'da 5 bin 236 şişe kaçak içki ele geçirildi
- Alanya'da 5 bin 236 şişe kaçak içki ele geçirildi Alanya'da polis ekiplerince iş yerlerine düzenlenen operasyonda 5 bin 236 şişe gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen sahte bandrollü içki ele geçirildi.
- 24.06.2022 24 Haz 12:18 Alanya Yeni Hal Kompleksi'ne taşınma konusu masaya yatırıldı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir ve büyükşehir bürokratları, hal komisyoncuları dernek başkanları bir araya gelerek, Alanya'daki yeni hale taşınma konusunu görüştü.
- 15.06.2022 15 Haz 21:44 Eşini öldürdükten sonra kayıp başvurusunda bulunan eşe ağırlaştırılmış müebbet
Antalya'da öldürdüğü eşi hakkında kayıp başvurusunda bulunan ve sonrasında öldürdüğünü kabul eden eş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
- 15.06.2022 15 Haz 21:43 Turizm bölgesine "Antalya-Alanya Otoyolu" dopingi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, seyahat süresini kısaltacak ve konforlu yolculuk imkanı sağlayacak Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ihalesinin 24 Ağustos'ta, Antalya-Alanya Otoyolu ihalesinin de 25 Ağustos'ta yapılacağını duyurdu.
- 15.06.2022 15 Haz 15:39 Eşini öldürdükten sonra kayıp başvurusunda bulunan eşe ağırlaştırılmış müebbet
Eşini öldürdükten sonra kayıp başvurusunda bulunan eşe ağırlaştırılmış müebbet Öldürülen Aslıhan Öztürk'ün annesi gözyaşlarına hakim olamadı: "Çürüsün orada"ANTALYA Antalya'da öldürdüğü eşi hakkında kayıp başvurusunda bulunan ve sonrasında öldürdüğünü kabul eden eş ağırlaştırılmış müebbet...
- 15.06.2022 15 Haz 14:48 Eşini öldürdükten sonra kayıp başvurusunda bulunan eşe ağırlaştırılmış müebbet
Antalya'da öldürdüğü eşi hakkında kayıp başvurusunda bulunan ve sonrasında öldürdüğünü kabul eden eş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
- 15.06.2022 15 Haz 11:36 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ihalesi yapılacak iki otoyola ilişkin detayları paylaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, seyahat süresini kısaltacak ve konforlu yolculuk imkanı sağlayacak Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ihalesinin 24 Ağustos'ta, Antalya-Alanya Otoyolu ihalesinin de 25 Ağustos'ta yapılacağını belirterek, projelere ilişkin detayları paylaştı.
- 13.06.2022 13 Haz 22:24 Toroslardan çuval çuval taşınan kar, deniz seviyesinde karlama şerbet oluyor
Turizmin başkenti Antalya'da insanlar bir yandan denize girerken bir yandan da Toros Dağlarında serinlemek için yaylalara çıkıp araçlarıyla kar götürüyor.
- 13.06.2022 13 Haz 12:17 Toroslardan çuval çuval taşınan kar, deniz seviyesinde karlama şerbet oluyor
Toroslardan çuval çuval taşınan kar, deniz seviyesinde karlama şerbet oluyor Kışın yolları kapatan kar, yazın gelir kapısı oluyorANTALYA Turizmin başkenti Antalya'da insanlar bir yandan denize girerlerken, bir yandan da Toros Dağlarında serinlemek için yaylalara çıkıp araçlarıyla kar götürüyorlar.
- 06.06.2022 06 Haz 22:43 Kargoyla gönderilen oyuncuk ayının içinden uyuşturucu madde çıktı
Adana'dan Antalya'nın Alanya ilçesine kargoyla gönderilen oyuncak ayının içinden uyuşturucu çıktı. İhbar üzerine polis, kargoyu teslim alan şahsı yakaladı. Kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından ise serbest bırakıldı.
- 03.06.2022 03 Haz 15:25 Çalınan motosiklet jandarma tarafından bulunup sahibine teslim edildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde, evin otoparkından çalınan motosiklet, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
- 03.06.2022 03 Haz 14:40 Motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı - Hırsızlık anı
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet çalan 2 zanlı tutuklandı.
- 31.05.2022 31 May 15:18 Alanyaspor, Atletico Bakü'yü ödüllerle uğurladı
28 Mayıs Azerbaycan Bağımsızlık Günü nedeniyle Alanyaspor, Alanya Cup Futbol Turnuvası düzenledi.
- 31.05.2022 31 May 13:10 Antalya Büyükşehir'den Alanya'da 34 Milyonluk Alt Yapı Çalışması
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da içme suyu sorunlarını çözmek için yaklaşık 34 milyon TL bedelli yatırım projesini sürdürüyor. Projeye göre, 5 mahalleye toplam 80 bin 660 metre yeni içme suyu isale hattı yapılacak.
- 24.05.2022 24 May 16:46 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs Alanya'da yakalandı
Antalya'da başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanarak dolandırıcılık yapan ve 27 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
- 24.05.2022 24 May 09:43 Antalya'da 268 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde kaçak nargile tütünü ticareti yaptığı tespit edilen şahsa yönelik yapılan operasyonda 268 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
- 18.05.2022 18 May 16:48 Eşini öldüren koca: "Neden bu kadar üzerime geliyorlar"
ANTALYA (İHA) –Antalya'da eşini boğarak öldürdükten sonra kepçe ile gömen koca, bugün görülen duruşmada üzerine çok gelindiğini belirterek çocuklarının kendisine ihtiyacı olduğunu söyledi.
- 10.05.2022 10 May 15:17 ALANYA'DA EVLERE UYUŞTURUCU BASKINI
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yasadışı kenevir ekimi yapılan iki ayrı eve jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
- 10.05.2022 10 May 00:24 Gardırobunda kenevir yetiştirme düzeneği bulundu! Önce gözaltına alındı, sonra serbest bırakıldı
Antalya'da jandarma ekiplerinin adresine operasyon düzenlediği bir kişinin yatak odasında bulunan gardırobunda kenevir yetiştirme düzeneği kurduğu tespit edildi. Gözaltına alınan adam, işlemlerden sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
- 09.05.2022 09 May 19:31 Gardıropta Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, evindeki gardırobu seraya çevirerek, Hint keneviri üretimi yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
- 06.05.2022 06 May 15:00 Alanya'da araç çaldığı öne sürülen İngiliz yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde araç çaldığı iddia edilen İngiliz gözaltına alındı.
- 03.05.2022 03 May 00:59 15 yaşındaki iki genç kızdan iki gündür haber alınamıyor
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlık Konaklı mahallesindeki evlerinden dün sabah saatlerinde ayrılan 15 yaşındaki iki kız arkadaştan haber alınamıyor.
- 02.05.2022 02 May 13:07 İki gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Erva geri döndü, Fatma'yı arama çalışmaları devam ediyor
Antalya'daki evlerinden dün sabah saatlerinde 15 yaşındaki kız arkadaşıyla birlikte ayrılan ve iki gündür kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Erva evine geri döndü.
- 02.05.2022 02 May 10:09 Alanyalı Fatma ve Erva iki gündür kayıp: 15 yaşındaki kız çocukları her yerde aranıyor
15 yaşındaki Fatma Barçalar ve Erva ERdoğmuş, Antalya'nın Alanya ilçesine bağlık Konaklı mahallesindeki evlerinden önceki gün sabah saatlerinde ayrılıp, kayıplara karıştılar. İkilinin en son Manavgat ilçesinde görüldüğü bilgisine ulaşılırken, jandarmaya başvuran aileler kızlarına da "Evlerine dönün" diye seslendi.
- 26.04.2022 26 Nis 10:40 Budamak için çıktığı ağaçta cesedi asılı kaldı!
Antalya'da budamak için çıktığı ağaçta fenalaşan Ercan Özege hayatını kaybetti.Ercan Özege'nin ağaçta asılı kalan cesedi itfaiye ekipleri tarafından indirildi.
- 25.04.2022 25 Nis 15:15 Bisiklet çalan iki şüpheli yakalandı
Antalya'da bisiklet hırsızlığı yapan iki şüpheli jandarma tarafından yakalandı.
- 25.04.2022 25 Nis 11:35 Alanya'da bisiklet çaldıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı
Alanya ilçesinde bisiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
- 23.04.2022 23 Nis 11:08 Konak'ta 23 Nisan Coşkusu
İzmir Konak Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ile ilçenin dört bir yanında çocuklar birbirinden eğlenceli etkinliklere katıldı. İlkokul öğrencileri için yapılan resim yarışmasının ödülleri de sahiplerini buldu.
- 18.04.2022 18 Nis 13:44 Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve iki noktada süren yangın kontrol altına alınırken, yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
- 07.04.2022 07 Nis 13:51 Son Dakika | Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Alanya ilçesinde, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
- 07.04.2022 07 Nis 13:25 Cep telefonu satan işyerinde bahis oynattılar
Cep telefonu satan işyerinde bahis oynattılar Antalya'da cep telefonu ve aksesuarı satan işyerinde yasadışı bahis oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerin tamamı tutuklandı.
- 06.04.2022 06 Nis 15:56 Cep telefonu satan işyerinde yasadışı bahis oynatan şüpheliler gözaltına alındı
Cep telefonu satan işyerinde yasadışı bahis oynatan şüpheliler gözaltına alındı Antalya'da cep telefonu ve aksesuarı satan işyerinde yasadışı bahis oynattığı tespit edilen şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
- 21.03.2022 21 Mar 13:45 Kütahya Orman SK Sporcusu Yıldız Akbulut, Natürel Kızakta Türkiye ikincisi oldu
Gediz Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde yetişen sporcular Erzurum'da yapılan Natürel Kızak Türkiye Şampiyonasında büyük başarı elde etti.
- 18.03.2022 18 Mar 22:38 Mahkeme Başkanı: Sen muhtarsın, bunları sen barıştırsaydın
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde eşi Aslıhan Öztürk'ü (36) boğarak öldüren Mesut Öztürk'ün (30) yargılandığı davada muhtar akrabası Ali Öztürk, tanık olarak dinlendi.
- 10.03.2022 10 Mar 13:23 Yarım tonu geçkin demir çaldı, 2 bin 600 liraya hurdacıya sattı
Antalya'nın Alanya ilçesinde Antalya Su ve Atıksu İdaresine (ASAT) ait 600 kg demir çalıp hurdacıya 2 bin 600 TL karşılığında satan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
- 10.03.2022 10 Mar 13:22 Son dakika: Alanya'da hırsızlık operasyonunda 2 kişi yakalandı
Son dakika haber: Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
- 03.03.2022 03 Mar 11:02 Antalya'da hortum, fırtına ve sağanak hasara yol açtı
Antalya'da gece saatlerinde etkili olan hortum, fırtına ve sağanak hasarlara yol açtı.
- 23.02.2022 23 Şub 14:10 Başkan Yücel'den Batı Alanya'ua etüt merkezi müjdesi
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Konaklı Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, projeler ve çalışmalar üzerine fikir alış verişinde bulundu.
- 11.02.2022 11 Şub 13:27 Başkan Tütüncü, Alanya'da esnaf ziyaretinde
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya'nın batısından başlayan ilçe ziyaretlerini Alanya'da sürdürüyor.
- 26.01.2022 26 Oca 12:24 ALANYA'DA JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucuyla yakalanan M.A.A., gözaltına alındı.
- 26.01.2022 26 Oca 10:53 Alanya'da uyuşturucu tacirine operasyon
Antalya'nın Alanya ilçesinde, jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi.
- 22.01.2022 22 Oca 16:18 Alanya'da denizde çıkan hortum kamerada
Alanya'da denizde çıkan hortum kamerada Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında Konaklı Mahallesi açıklarında denizde hortum oluştu.
- 22.01.2022 22 Oca 15:13 Denizde oluşan hortum, karaya ulaşmadan sona erdi
Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında denizde hortum oluştu.
- 22.01.2022 22 Oca 15:02 ALANYA'DA DENİZDE HORTUM ÇIKTI
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde oluşan hortumu vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi.
- 21.01.2022 21 Oca 11:04 İç turizmde yarı yıl tatili hareketliliği
Dünyanın dört bir yanından turist ağırlayan Antalya'da, yarı yıl tatili dolayısıyla rezervasyonların artması turizm sektörü temsilcilerini sevindirdi.
- 20.01.2022 20 Oca 17:50 Ordu'da bu yıl 7 ilçe, 43 mahallede 2-B kadastro çalışmaları yapılacak
Ordu ili genelinde kadastro güncelleme çalışmalarının yanında, 2-B arazilerindeki kadastro çalışmaları devam ediyor.
- 19.01.2022 19 Oca 17:29 Alanya'da 17 kaçak yapı yıkılıyor
Alanya'da 17 kaçak yapı yıkılıyor Antalya'nın Alanya ilçesinde kent genelindeki kaçak yapılarla mücadelesini sürdüren Alanya Belediyesi, Batı bölgesi sahil bandında kanuna aykırılık tespit edilen 17 yapının yıkımına başladı.
- 19.01.2022 19 Oca 14:55 Aydemir'den davet: 'Gelin Erzurum'da huzur bulun'
AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin tespitlerini paylaştı, AK Dava açısından öngörülerini aktardı, siyasi gelişmelere ait kayıtlar düşerek, muhalefet tarafından uygulanan algı yaklaşımlarına sert tepki gösterdi.
- 18.01.2022 18 Oca 13:48 Son dakika haberleri... Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
- 07.01.2022 07 Oca 16:14 OTELDEN GÜNEŞ PANELİ ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin havuz bölümündeki 12 güneş paneli çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı.
- 07.01.2022 07 Oca 13:58 Son dakika gündem: Alanya'da güneş panellerinin çalınması güvenlik kamerasında
Son dakika haberler: Antalya'nın Alanya ilçesinde otelin güneş panellerinin iki zanlı tarafından motosikletin sepetine yüklenerek çalınması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
- 05.01.2022 05 Oca 12:05 Alanya Belediyesi 56 bin 500 talebi çözdü
Alanya Belediyesi, 'Çözüm Masası', 2021 yılında 7 farklı kaynaktan iletilen 184 bin çağrıyı yanıtlayıp, ulaşan 56 bin 703 talebe cevap verdi.
- 03.01.2022 03 Oca 18:05 JANDARMADAN KAÇAN MOTOSİKLETLİLER, SOSYAL MEDYADAN YAKALANDI
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde trafikte akrobatik hareketler yaparak jandarma uygulama noktasından kaçan 3 motosikletli, videoyu sosyal medyada yayımlayınca yakalandı.
- 03.01.2022 03 Oca 16:48 TikTok uğruna jandarmaya yapılan şov cezasız kalmadı
Antalya'nın Alanya ilçesinde TikTok uygulaması için jandarma ekiplerinin önünde tek teker kaldırarak motosiklet kullanan 3 motosiklet sürücüsü, olay yerinde TikTok için görüntü alan arkadaşları sayesinde yakalandı.
- 03.01.2022 03 Oca 16:45 Tik tok uygulaması için jandarma ekiplerinin önünde yaptıkları şova ceza uygulandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde Tik Tok uygulaması için jandarma ekiplerinin önünde tek teker kaldırarak motosiklet kullanan 3 motosiklet sürücüsü, olay yerinde Tik Tok için görüntü alan arkadaşları sayesinde yakayı ele verdi. Motosiklet sürücülerine toplam 17 bin 493 TL idari para cezası uygulanırken ehliyetleri süresiz olarak iptal edildi.
- 03.01.2022 03 Oca 16:14 TikTok uğruna jandarma ekiplerinin önünde yaptıkları şov cezasız kalmadı
Antalya'nın Alanya ilçesinde TikTok uygulaması için jandarma ekiplerinin önünde tek teker kaldırarak motosiklet kullanan 3 motosiklet sürücüsü, olay yerinde TikTok için görüntü alan arkadaşları sayesinde yakalandı. Motosiklet sürücülerine toplam 17 bin 493 TL idari para cezası uygulanırken ehliyetleri süresiz olarak iptal edildi.
- 03.01.2022 03 Oca 15:09 Alanya'da trafiği tehlikeye sokan 3 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde tek teker üzerinde trafiği tehlikeye sokarak, kendilerini cep telefonu kamerasıyla çektiren 3 kişiye 17 bin 493 lira ceza kesildi.