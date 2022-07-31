Son Dakika Konaklı Haberleri

13:01 Alanya'da motosiklet hırsızlığı zanlısı tutuklandı Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

12:55 Motosiklet çalan iki kişiden biri tutuklandı Antalya'da iki motosiklet çalan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16:54 Alanya'da çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü Antalya'nın Alanya ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.

22:29 Bakan Mustafa Varank, Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin açılışında konuştu Açıklaması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Birilerinin, siyasi rant elde etmek için, sırtını terör örgütüne dayayan birtakım paravan siyasilerin, kendilerine güç devşirmek için çocukların ellerine kalaşnikoflar verip dağa gönderdikleri yerde biz 'çocuklar kalaşnikofu değil bilimi hak ediyor' dedik.

13:40 Turizm istişare toplantıları devam ediyor Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "Çalışmalarımız bölgemiz ve üye işletmelerimizin geleceğine yönelik devam edecek" dedi.

16:48 Alanya Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı Kurban Bayramı ile ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Başkan Yücel, "Alanya halkımızın ve kentimizde bulunan yerli ve yabancı misafirlerimizin huzurlu ve güven içinde bir bayram geçirmesi için tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışıyoruz" dedi.

10:44 Alanya'da yaşam savaşı! Yılan yavru fareyi yedi, anne farenin mücadelesi yürek burktu Antalya'da sıcak havalar nedeniyle ortaya çıkan bir yılan, minik bir fareyi yedi. Yılanın karnından yavrusunu kurtarmak isteyen anne farenin verdiği mücadele görenlerin içini acıttı. Anne farenin tüm çabasına rağmen başarılı olamadığı görüldü.

00:58 Farenin yavrusunu kapan yılanla mücadelesi Antalya'nın Alanya ilçesinde farenin yavrusunu kapan yılanla mücadelesi vatandaş kamerasına yansıdı.

09:53 Konak Belediye Başkanı Batur: "Avrupa Şeref Bayrağı'nı Gururla Taşıyacağız" Avrupa Konseyi’nin Avrupa Şeref Bayrağı ödülünü alan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Bu güzel ödül bizi kamçıladı, çok daha fazla çalışmamız, çok daha güzel şeyler yapmamız lazım” dedi. Ödülü Başkan Batur’a sunan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Onursal Üyesi Valeriou Ghiletchi ise “Şeref Bayrağı’nı takdim etmek benim için bir zevktir. Yaşasın Konak! Yaşasın Birleşik Avrupamız” diye konuştu.

15:40 Genç kadını kaçırdığı iddia edilen şahıs alışveriş merkezinde yakalandı Genç kadını kaçırdığı iddia edilen şahıs alışveriş merkezinde yakalandı Antalya'nın kaçırıldığı iddia edilen Melike Alanay, kaçırdığı iddia edilen Y.Ö, ile birlikte alışveriş merkezinde yakalandı.

00:58 Nilüfer Bostan sayısı 5'e çıktı Türkiye'nin dört bir köşesindeki kooperatiflerin ürünlerini, "Nilüfer Bostan" markasıyla açtığı satış noktasında tüketiciyle buluşturan Nilüfer Belediyesi, İhsaniye'den sonra Ataevler, Altınşehir, Balat ve Yüzüncüyıl Mahallesi'nde Nilüfer Bostan satış noktasını hizmete sundu.

14:08 Nilüfer Belediyesi, 'Nilüfer Bostan' Satış Noktalarına Yenilerini Ekliyor Türkiye’nin dört bir köşesindeki kooperatiflerin ürünlerini, 'Nilüfer Bostan' markasıyla açtığı satış noktasında tüketiciyle buluşturan Nilüfer Belediyesi, İhsaniye’den sonra Ataevler, Altınşehir, Balat ve Yüzüncüyıl Mahallesi’nde 'Nilüfer Bostan' satış noktalarını hizmete açtı.

14:25 Mardin Valisi Demirtaş, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde incelemelerde bulundu Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde yapılan yatırımları yerinde inceledi.

15:43 5 bin 236 şişe kaçak içki ele geçirildi Antalya'nın Alanya ilçesinde depoda 5 bin 236 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

15:30 Alanya'da 5 bin 236 şişe kaçak içki ele geçirildi - Alanya'da 5 bin 236 şişe kaçak içki ele geçirildi Alanya'da polis ekiplerince iş yerlerine düzenlenen operasyonda 5 bin 236 şişe gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen sahte bandrollü içki ele geçirildi.

12:18 Alanya Yeni Hal Kompleksi'ne taşınma konusu masaya yatırıldı Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir ve büyükşehir bürokratları, hal komisyoncuları dernek başkanları bir araya gelerek, Alanya'daki yeni hale taşınma konusunu görüştü.

21:44 Eşini öldürdükten sonra kayıp başvurusunda bulunan eşe ağırlaştırılmış müebbet Antalya'da öldürdüğü eşi hakkında kayıp başvurusunda bulunan ve sonrasında öldürdüğünü kabul eden eş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

21:43 Turizm bölgesine "Antalya-Alanya Otoyolu" dopingi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, seyahat süresini kısaltacak ve konforlu yolculuk imkanı sağlayacak Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ihalesinin 24 Ağustos'ta, Antalya-Alanya Otoyolu ihalesinin de 25 Ağustos'ta yapılacağını duyurdu.

15:39 Eşini öldürdükten sonra kayıp başvurusunda bulunan eşe ağırlaştırılmış müebbet Eşini öldürdükten sonra kayıp başvurusunda bulunan eşe ağırlaştırılmış müebbet Öldürülen Aslıhan Öztürk'ün annesi gözyaşlarına hakim olamadı: "Çürüsün orada"ANTALYA Antalya'da öldürdüğü eşi hakkında kayıp başvurusunda bulunan ve sonrasında öldürdüğünü kabul eden eş ağırlaştırılmış müebbet...

14:48 Eşini öldürdükten sonra kayıp başvurusunda bulunan eşe ağırlaştırılmış müebbet Antalya'da öldürdüğü eşi hakkında kayıp başvurusunda bulunan ve sonrasında öldürdüğünü kabul eden eş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

11:36 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ihalesi yapılacak iki otoyola ilişkin detayları paylaştı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, seyahat süresini kısaltacak ve konforlu yolculuk imkanı sağlayacak Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ihalesinin 24 Ağustos'ta, Antalya-Alanya Otoyolu ihalesinin de 25 Ağustos'ta yapılacağını belirterek, projelere ilişkin detayları paylaştı.

22:24 Toroslardan çuval çuval taşınan kar, deniz seviyesinde karlama şerbet oluyor Turizmin başkenti Antalya'da insanlar bir yandan denize girerken bir yandan da Toros Dağlarında serinlemek için yaylalara çıkıp araçlarıyla kar götürüyor.

12:17 Toroslardan çuval çuval taşınan kar, deniz seviyesinde karlama şerbet oluyor Toroslardan çuval çuval taşınan kar, deniz seviyesinde karlama şerbet oluyor Kışın yolları kapatan kar, yazın gelir kapısı oluyorANTALYA Turizmin başkenti Antalya'da insanlar bir yandan denize girerlerken, bir yandan da Toros Dağlarında serinlemek için yaylalara çıkıp araçlarıyla kar götürüyorlar.

22:43 Kargoyla gönderilen oyuncuk ayının içinden uyuşturucu madde çıktı Adana'dan Antalya'nın Alanya ilçesine kargoyla gönderilen oyuncak ayının içinden uyuşturucu çıktı. İhbar üzerine polis, kargoyu teslim alan şahsı yakaladı. Kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından ise serbest bırakıldı.

15:25 Çalınan motosiklet jandarma tarafından bulunup sahibine teslim edildi Antalya'nın Alanya ilçesinde, evin otoparkından çalınan motosiklet, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

15:18 Alanyaspor, Atletico Bakü'yü ödüllerle uğurladı 28 Mayıs Azerbaycan Bağımsızlık Günü nedeniyle Alanyaspor, Alanya Cup Futbol Turnuvası düzenledi.

13:10 Antalya Büyükşehir'den Alanya'da 34 Milyonluk Alt Yapı Çalışması Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da içme suyu sorunlarını çözmek için yaklaşık 34 milyon TL bedelli yatırım projesini sürdürüyor. Projeye göre, 5 mahalleye toplam 80 bin 660 metre yeni içme suyu isale hattı yapılacak.

16:46 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs Alanya'da yakalandı Antalya'da başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanarak dolandırıcılık yapan ve 27 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

09:43 Antalya'da 268 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi Antalya'nın Alanya ilçesinde kaçak nargile tütünü ticareti yaptığı tespit edilen şahsa yönelik yapılan operasyonda 268 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

16:48 Eşini öldüren koca: "Neden bu kadar üzerime geliyorlar" ANTALYA (İHA) –Antalya'da eşini boğarak öldürdükten sonra kepçe ile gömen koca, bugün görülen duruşmada üzerine çok gelindiğini belirterek çocuklarının kendisine ihtiyacı olduğunu söyledi.

15:17 ALANYA'DA EVLERE UYUŞTURUCU BASKINI ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yasadışı kenevir ekimi yapılan iki ayrı eve jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

00:24 Gardırobunda kenevir yetiştirme düzeneği bulundu! Önce gözaltına alındı, sonra serbest bırakıldı Antalya'da jandarma ekiplerinin adresine operasyon düzenlediği bir kişinin yatak odasında bulunan gardırobunda kenevir yetiştirme düzeneği kurduğu tespit edildi. Gözaltına alınan adam, işlemlerden sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

19:31 Gardıropta Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı Antalya'nın Alanya ilçesinde, evindeki gardırobu seraya çevirerek, Hint keneviri üretimi yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

00:59 15 yaşındaki iki genç kızdan iki gündür haber alınamıyor Antalya'nın Alanya ilçesine bağlık Konaklı mahallesindeki evlerinden dün sabah saatlerinde ayrılan 15 yaşındaki iki kız arkadaştan haber alınamıyor.

13:07 İki gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Erva geri döndü, Fatma'yı arama çalışmaları devam ediyor Antalya'daki evlerinden dün sabah saatlerinde 15 yaşındaki kız arkadaşıyla birlikte ayrılan ve iki gündür kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Erva evine geri döndü.

10:09 Alanyalı Fatma ve Erva iki gündür kayıp: 15 yaşındaki kız çocukları her yerde aranıyor 15 yaşındaki Fatma Barçalar ve Erva ERdoğmuş, Antalya'nın Alanya ilçesine bağlık Konaklı mahallesindeki evlerinden önceki gün sabah saatlerinde ayrılıp, kayıplara karıştılar. İkilinin en son Manavgat ilçesinde görüldüğü bilgisine ulaşılırken, jandarmaya başvuran aileler kızlarına da "Evlerine dönün" diye seslendi.

10:40 Budamak için çıktığı ağaçta cesedi asılı kaldı! Antalya'da budamak için çıktığı ağaçta fenalaşan Ercan Özege hayatını kaybetti.Ercan Özege'nin ağaçta asılı kalan cesedi itfaiye ekipleri tarafından indirildi.

15:15 Bisiklet çalan iki şüpheli yakalandı Antalya'da bisiklet hırsızlığı yapan iki şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

11:08 Konak'ta 23 Nisan Coşkusu İzmir Konak Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ile ilçenin dört bir yanında çocuklar birbirinden eğlenceli etkinliklere katıldı. İlkokul öğrencileri için yapılan resim yarışmasının ödülleri de sahiplerini buldu.

13:44 Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve iki noktada süren yangın kontrol altına alınırken, yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

13:51 Son Dakika | Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Alanya ilçesinde, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

13:25 Cep telefonu satan işyerinde bahis oynattılar Cep telefonu satan işyerinde bahis oynattılar Antalya'da cep telefonu ve aksesuarı satan işyerinde yasadışı bahis oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerin tamamı tutuklandı.

15:56 Cep telefonu satan işyerinde yasadışı bahis oynatan şüpheliler gözaltına alındı Cep telefonu satan işyerinde yasadışı bahis oynatan şüpheliler gözaltına alındı Antalya'da cep telefonu ve aksesuarı satan işyerinde yasadışı bahis oynattığı tespit edilen şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

13:45 Kütahya Orman SK Sporcusu Yıldız Akbulut, Natürel Kızakta Türkiye ikincisi oldu Gediz Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde yetişen sporcular Erzurum'da yapılan Natürel Kızak Türkiye Şampiyonasında büyük başarı elde etti.

22:38 Mahkeme Başkanı: Sen muhtarsın, bunları sen barıştırsaydın ANTALYA'nın Alanya ilçesinde eşi Aslıhan Öztürk'ü (36) boğarak öldüren Mesut Öztürk'ün (30) yargılandığı davada muhtar akrabası Ali Öztürk, tanık olarak dinlendi.

13:23 Yarım tonu geçkin demir çaldı, 2 bin 600 liraya hurdacıya sattı Antalya'nın Alanya ilçesinde Antalya Su ve Atıksu İdaresine (ASAT) ait 600 kg demir çalıp hurdacıya 2 bin 600 TL karşılığında satan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

14:10 Başkan Yücel'den Batı Alanya'ua etüt merkezi müjdesi Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Konaklı Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, projeler ve çalışmalar üzerine fikir alış verişinde bulundu.

13:27 Başkan Tütüncü, Alanya'da esnaf ziyaretinde Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya'nın batısından başlayan ilçe ziyaretlerini Alanya'da sürdürüyor.

12:24 ALANYA'DA JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucuyla yakalanan M.A.A., gözaltına alındı.

10:53 Alanya'da uyuşturucu tacirine operasyon Antalya'nın Alanya ilçesinde, jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi.

16:18 Alanya'da denizde çıkan hortum kamerada Alanya'da denizde çıkan hortum kamerada Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında Konaklı Mahallesi açıklarında denizde hortum oluştu.

15:13 Denizde oluşan hortum, karaya ulaşmadan sona erdi Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında denizde hortum oluştu.

15:02 ALANYA'DA DENİZDE HORTUM ÇIKTI ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde oluşan hortumu vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi.

11:04 İç turizmde yarı yıl tatili hareketliliği Dünyanın dört bir yanından turist ağırlayan Antalya'da, yarı yıl tatili dolayısıyla rezervasyonların artması turizm sektörü temsilcilerini sevindirdi.

17:29 Alanya'da 17 kaçak yapı yıkılıyor Alanya'da 17 kaçak yapı yıkılıyor Antalya'nın Alanya ilçesinde kent genelindeki kaçak yapılarla mücadelesini sürdüren Alanya Belediyesi, Batı bölgesi sahil bandında kanuna aykırılık tespit edilen 17 yapının yıkımına başladı.

14:55 Aydemir'den davet: 'Gelin Erzurum'da huzur bulun' AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin tespitlerini paylaştı, AK Dava açısından öngörülerini aktardı, siyasi gelişmelere ait kayıtlar düşerek, muhalefet tarafından uygulanan algı yaklaşımlarına sert tepki gösterdi.

16:14 OTELDEN GÜNEŞ PANELİ ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin havuz bölümündeki 12 güneş paneli çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı.

13:58 Son dakika gündem: Alanya'da güneş panellerinin çalınması güvenlik kamerasında Son dakika haberler: Antalya'nın Alanya ilçesinde otelin güneş panellerinin iki zanlı tarafından motosikletin sepetine yüklenerek çalınması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

12:05 Alanya Belediyesi 56 bin 500 talebi çözdü Alanya Belediyesi, 'Çözüm Masası', 2021 yılında 7 farklı kaynaktan iletilen 184 bin çağrıyı yanıtlayıp, ulaşan 56 bin 703 talebe cevap verdi.

18:05 JANDARMADAN KAÇAN MOTOSİKLETLİLER, SOSYAL MEDYADAN YAKALANDI ANTALYA'nın Alanya ilçesinde trafikte akrobatik hareketler yaparak jandarma uygulama noktasından kaçan 3 motosikletli, videoyu sosyal medyada yayımlayınca yakalandı.

16:48 TikTok uğruna jandarmaya yapılan şov cezasız kalmadı Antalya'nın Alanya ilçesinde TikTok uygulaması için jandarma ekiplerinin önünde tek teker kaldırarak motosiklet kullanan 3 motosiklet sürücüsü, olay yerinde TikTok için görüntü alan arkadaşları sayesinde yakalandı.

16:45 Tik tok uygulaması için jandarma ekiplerinin önünde yaptıkları şova ceza uygulandı Antalya'nın Alanya ilçesinde Tik Tok uygulaması için jandarma ekiplerinin önünde tek teker kaldırarak motosiklet kullanan 3 motosiklet sürücüsü, olay yerinde Tik Tok için görüntü alan arkadaşları sayesinde yakayı ele verdi. Motosiklet sürücülerine toplam 17 bin 493 TL idari para cezası uygulanırken ehliyetleri süresiz olarak iptal edildi.

16:14 TikTok uğruna jandarma ekiplerinin önünde yaptıkları şov cezasız kalmadı Antalya'nın Alanya ilçesinde TikTok uygulaması için jandarma ekiplerinin önünde tek teker kaldırarak motosiklet kullanan 3 motosiklet sürücüsü, olay yerinde TikTok için görüntü alan arkadaşları sayesinde yakalandı. Motosiklet sürücülerine toplam 17 bin 493 TL idari para cezası uygulanırken ehliyetleri süresiz olarak iptal edildi.