Nilüfer Belediyesi 800 Zeytin Fidanı Dikti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nilüfer Belediyesi 800 Zeytin Fidanı Dikti

Nilüfer Belediyesi 800 Zeytin Fidanı Dikti

Nilüfer Belediyesi, tarım alanlarını koruma ve üretimi teşvik etme amacıyla Konaklı Mahallesi'nde 800 zeytin fidanı dikti. Başkan Şadi Özdemir, zeytinin barış ve bereketin simgesi olduğunu vurguladı ve üretimi destekleyecek politikaların süreceğini açıkladı.

15.05.2025 18:14  Güncelleme: 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konaklı Mahallesi'nde 800 zeytin fidanını toprakla buluştu.

Nilüfer Belediyesi, tarım alanlarının korunması, üretimin teşvik edilmesi, temiz gıdaya erişim alanındaki projelerine bir yenisini daha ekledi. Belediyenin atıl durumdaki arazilerini tarımsal üretime ayıran Nilüfer Belediyesi, Konaklı Mahallesi'nde 23 dekarlık araziye 800 zeytin fidanı dikti. Fidan dikiminde, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in yanı sıra Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri, Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) Başkanı Süleyman Ayyılmaz ve Konaklı Mahalle Muhtarı Hasan Tosun da yer aldı. Başkan Şadi Özdemir de zeytin fidanı dikti. Fidana ilk can suyunu veren Başkan Şadi Özdemir, üretimin bereketli olmasını diledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa'nın zeytin üretiminde Türkiye'de 6'ıncı sırada yer aldığını söyledi. Nilüfer'in de önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Başkan Şadi Özdemir, "Zeytin hem barışın hem de bereketin simgesi. Nilüfer'de üretilen zeytinlerin yüzde 40'ı Konaklı'da üretiliyor. Biz de burada atıl durumdaki arazimize zeytin fidanlarımızı dikiyoruz. Bu şekilde üretimi de destekliyoruz" dedi.

Nilüfer'in bereketli topraklarında tarımı destekleyici politikalar üretmeye devam edeceklerini anlatan Başkan Şadi Özdemir, "Yeni üretim modelleri deniyoruz. Örnek üretimler yapıyoruz. Kooperatifleri destekliyoruz. Bunun üzerinden de üretilen ürünleri alma vaadinde bulunuyoruz. Tüketim mekanizmalarını da oluşturuyoruz. Nilüfer'in köylüsü Nilüfer'in efendisi olsun istiyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

nilüfer belediyesi, Yerel Haberler, Şadi Özdemir, Konaklı, Ekonomi, Güncel, Zeytin, Çevre, Yerel, Yaşam, Tarım, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi 800 Zeytin Fidanı Dikti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını... CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
Putin İstanbul’a gelmiyor Putin İstanbul'a gelmiyor
İki genç kız otoparkta yumruk yumruğa kavga etti İki genç kız otoparkta yumruk yumruğa kavga etti
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa’yı garantiledi Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa'yı garantiledi
Süper Kupa’da eşleşmeler belli oldu Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu’na tepki Elini sıkmadı Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı
Hurda almak için girdiği metruk binadaki su kuyusunda boğuldu Hurda almak için girdiği metruk binadaki su kuyusunda boğuldu
Kupa seremonisine damga vuran an Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi Kupa seremonisine damga vuran an! Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi
ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul’a gelmeyecek ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'a gelmeyecek
Tarihe geçen Victor Osimhen’den geleceğine dair açıklama Tarihe geçen Victor Osimhen'den geleceğine dair açıklama

19:39
Hindistan, Çelebi Havacılık’ın güvenlik iznini iptal etti
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti
18:49
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan’ın yanıtı olay oldu
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
18:28
Akademisyen Seyitoğlu’ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
17:00
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul’a yolladık
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık
16:37
Abu Dabi’de Trump’a sıra dışı karşılama
Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama
07:45
Motorine gece yarısı okkalı zam
Motorine gece yarısı okkalı zam
05:02
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ulusa sesleniş konuşması yaptı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ulusa sesleniş konuşması yaptı
00:40
Şampiyon teknik adam Okan Buruk’tan Fenerbahçe maçı itirafı
Şampiyon teknik adam Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı itirafı
00:33
51 yıl sonra şampiyonlar Bologna, Milan’ı tek golle yıktı
51 yıl sonra şampiyonlar! Bologna, Milan'ı tek golle yıktı
00:22
Galatasaraylı oyuncular, Türkiye Kupası’nı kaldırdı
Galatasaraylı oyuncular, Türkiye Kupası'nı kaldırdı
00:20
Hayvan barınağında kan donduran görüntüler Belediyeden açıklama geldi
Hayvan barınağında kan donduran görüntüler! Belediyeden açıklama geldi
00:16
İnanılmaz 9 puan farkla öndeydiler, 909’da yedikleri golle liderliği kaptırdılar
İnanılmaz! 9 puan farkla öndeydiler, 90+9'da yedikleri golle liderliği kaptırdılar
00:12
Trump, İran’a komşusu Katar’dan seslenip iki yol sundu
Trump, İran'a komşusu Katar'dan seslenip iki yol sundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 20:24:29. #7.13#
SON DAKİKA: Nilüfer Belediyesi 800 Zeytin Fidanı Dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.