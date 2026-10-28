Alanya Konaklı'da sağanak su baskınına yol açtı, pazar çadırları zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Alanya Konaklı'da sağanak su baskınına yol açtı, pazar çadırları zarar gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Alanya Konaklı\'da sağanak su baskınına yol açtı, pazar çadırları zarar gördü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Alanya Konaklı\'da sağanak su baskınına yol açtı, pazar çadırları zarar gördü
Haber Videosu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından Alanya Konaklı'da sabah etkili olan sağanak su baskınına neden oldu. 5 katlı binanın bahçesi ve girişi su altında kalırken Konaklı Çarşamba Pazarı'nda esnafın çadır ve brandaları zarar gördü.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarıda bulunduğu Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Konaklı Mahallesi'nde su baskınına neden oldu. Bir binanın bahçesi suyla dolarken, Konaklı Çarşamba Pazarı'nda ise pazarcı esnafı zor anlar yaşadı.

Alanya'da sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Konaklı Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın bahçesi yağmur sularıyla dolarken, binanın giriş kapısı da su altında kaldı. Binaya giriş çıkışta güçlük yaşayan vatandaşların bahçede park halinde bulunan otomobil, motosiklet ve bisikletleri de su baskınından etkilendi.

"Her yağmurda aynı sorunu yaşıyoruz"

Bina sakinlerinden Nurkan Ay (32), su baskını nedeniyle araçlarıyla binaya girmekte ve araçlarını park etmekte zorlandıklarını söyledi. Ay, şöyle konuştu: "Çocuğumu okuldan getirmek için yüksek bir araçla bile zor girdim. Saat 12.00'de geldiğimde dahi dışarıdan su gelmeye devam ediyordu. Her taraftan su giriyor, binanın gideri de gelen suyu tahliye etmekte yetersiz kalıyor" dedi.

Bina sakinlerinden Metin Hamzaoğlu (43) ise, suyun binaya doğru aktığı noktaya önlem alınmasını istedi. Hamzaoğlu, "Araçlarımız ve motosikletlerimiz su altında kalıyor. Her yağmurda araçlarımızı başka binaların önüne park etmek zorunda kalıyoruz. Çocuğum okuldaydı. Bu havada şort giyip çocuğumu kucağımda taşıyarak içeri sokmak zorunda kaldım. Yürüyerek girmesi imkansızdı" ifadelerini kullandı.

Pazar yerini su bastı

Sağanak yağış, Konaklı Çarşamba Pazarı'nda tezgah açan esnafı da olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde pazar alanına gelerek tezgahlarını kuran esnafın çadır ve brandaları yağış nedeniyle zarar gördü.

Pazarcı esnafından Ayşe Üzüm, "Esnaf olarak kapalı bir pazar yerimiz olmasını istiyoruz. Gerekirse vergiyi bir kat fazla alsınlar ama Alanya Salı Pazarı gibi kapalı bir pazar yerimiz olsun " dedi.

Kaynak: İHA
KonaklıAlanyaGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere refah payı verilirse ne olacak İşte kuruşu kuruşuna zam hesabı Emeklilere refah payı verilirse ne olacak? İşte kuruşu kuruşuna zam hesabı
Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Akıl alır gibi değil 65 bin kişi bunu izlemek için toplandı Akıl alır gibi değil! 65 bin kişi bunu izlemek için toplandı
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!
Atatürk ve Türk bayrağına yönelik paylaşımı sonrası tutuklandı Götürülürken böyle seslendiler Atatürk ve Türk bayrağına yönelik paylaşımı sonrası tutuklandı! Götürülürken böyle seslendiler
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi Manzarayı görünce dayanamadı Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi! Manzarayı görünce dayanamadı
300 binden fazla yatırımcısı var Dev Türk şirketine kayyum atandı 300 binden fazla yatırımcısı var! Dev Türk şirketine kayyum atandı
16:18
İsrail’de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog’dan açıklama: Başka seçim olmamalı
İsrail'de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog'dan açıklama: Başka seçim olmamalı
16:01
Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata Silmek zorunda kaldılar
Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata! Silmek zorunda kaldılar
15:59
İspanya’da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64’e yükseldi
İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64'e yükseldi
15:52
Türkiye’nin tatil cenneti felaketi yaşıyor Görüntüler endişe verici
Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici
15:36
Türkiye Kupası’nda ilginç olay Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar
Türkiye Kupası'nda ilginç olay! Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar
15:33
Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü
Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü
15:25
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
15:23
İsrail’de seçim sürprizi Netanyahu dalga geçtiği partiye muhtaç oldu
İsrail'de seçim sürprizi! Netanyahu dalga geçtiği partiye muhtaç oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 16:54:30. #.0.3#
SON DAKİKA: Alanya Konaklı'da sağanak su baskınına yol açtı, pazar çadırları zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android