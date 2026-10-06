Alanya'da kuşlara işkence yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Alanya'da kuşlara işkence yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Alanya ilçesinde kuşlara işkence ederek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Konaklı Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konaklı Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde kuşları işkence yaparak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Konaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin kuşların kafasını kopararak öldürmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli Y.T'yi Konaklı Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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