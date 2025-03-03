Erzurum'da FIS Dünya Snowboard Kupası Coşkusu - Son Dakika
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Erzurum'da FIS Dünya Snowboard Kupası Coşkusu

Erzurum\'da FIS Dünya Snowboard Kupası Coşkusu

Erzurum'un Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri'nde düzenlenen FIS Dünya Snowboard Kupası, 19 ülkeden 175 sporcunun katılımıyla büyük bir heyecana ev sahipliği yaptı. Atatürk Üniversitesi Rektörü, organizasyonun Erzurum ve Türkiye için önemine vurgu yaptı.

03.03.2025 11:54  Güncelleme: 11:57
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Erzurum'un Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezlerinde düzenlenen FIS Dünya Snowboard Kupası, 19 ülkeden 175 sporcunun katılımıyla büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışların son gününde düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyaları takdim edilirken, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu organizasyonun Erzurum ve Türkiye için önemine dikkat çekti.

"Erzurum, Kış Sporlarının Merkezi Haline Geliyor"

Ödül töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum'un hem bilim hem de spor alanında uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmasının önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Erzurum, sahip olduğu doğal olanaklar ve altyapı yatırımlarıyla artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı kış sporları merkezlerinden biri haline geliyor. Bu tür uluslararası organizasyonlar, hem şehrimizin hem de ülkemizin tanıtımı açısından büyük bir fırsat sunuyor. Atatürk Üniversitesi olarak bizler de bu gelişime katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Üniversitemiz, spor bilimleri ve organizasyon yönetimi konusunda akademik çalışmalarıyla bu süreçte etkin bir rol oynamaya devam edecek."

Şampiyonluk Avustralya'nın Oldu

FIS Dünya Snowboard Kupası'nda karışık takımlar kategorisinde Avustralya'dan Josie Baff ve Cameron Bolton çifti birincilik ipini göğüsledi. Birleşik Krallık'tan Charlotte Bankes ve Huw Nihtingale ikilisi ikinci olurken, Avusturya'dan Pia Zerkhold ve Lukas Pachner ise üçüncülük elde etti.

Ödül töreninde Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve diğer protokol üyeleri de hazır bulunarak sporculara madalyalarını takdim etti.

Erzurum, 2025 Turizm Başkenti Olarak Öne Çıkıyor

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 Turizm Başkenti ilan edilen Erzurum, aynı zamanda Avrupa Kış Sporları Başkenti olarak da dikkatleri üzerine çekiyor. FIS Dünya Snowboard Kupası gibi organizasyonlarla turizm potansiyelini daha da artırmayı hedefleyen şehir, önümüzdeki dönemde birçok uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da FIS Dünya Snowboard Kupası Coşkusu - Son Dakika

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