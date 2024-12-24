Konak\'ta \'Mutlu Çocuklar Oyun Evleri\' ile Annelere İş Hayatı İçin İmkan Sağlanıyor

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(İZMİR) - Konaklı anneler, Mutlu Çocuklar Oyun Evleri sayesinde kendi başarı öykülerini yazıyor. Okul öncesi çağda çocuğu olan annelerin hayatını kolaylaştıran, belediyenin ücretsiz hizmeti Oyun Evleri, onlarca annenin iş hayatına katılabilmesine, sosyal yaşamda yer almasına ve kendisini geliştirebileceği aktivitelere katılmasına olanak tanıyor.

Konak Belediyesi'nin sosyal belediyecilik projeleri arasında yer alan Mutlu Çocuklar Oyun Evleri, 3-5 yaş arası çocuklara arkadaşlarıyla birlikte oyunlar oynayıp, gelişimlerine büyük katkı sağlayan güvenli bir ortam sağlarken annelere de alan yaratıyor. İlçede 11 merkezde yaklaşık 250 çocuğun devam ettiği Mutlu Çocuklar Oyun Evleri ile annelerin çalışma hayatına katılabilmesine destek olunuyor, çocukların sağlıklı gelişimlerine ve eğitimlerine katkı sunuluyor.

Özellikle dezavantajlı bölgelerde Oyun Evleri'nin sayısını artırmak istediklerini belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Adil kent, eşit yurttaş diyerek çıktığımız yola çıktığımız Konak'ta, fırsat eşitliğinden en çok ve öncelikle çocukların yararlanması gerektiğinin farkındayız. Okul öncesi dönemdeki çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin ne kadar önemli olduğunu, aynı zamanda bir anne olduğum için de çok iyi biliyorum. Konak'ta yaşayan her çocuğumuzun bu dönemde sosyalleşebileceği, el becerilerini geliştirebileceği bir okul öncesi hizmet alması, bu hizmete erişimde fırsat eşitliğinin şart olması gerektiği bilinciyle oyun evlerimizi, ücretsiz olarak hizmete açtık" dedi.

Mutlu: "İş yaşamında yer alarak ekonomik özgürlük elde edebilmesi için alan açıyor"

Annelerin sosyalleşebilmesi ve iş yaşamında yer almasının sağlıklı çocuk gelişimine de katkı sağlayacağını belirten Başkan Mutlu, annelere destek olmaya devam edeceklerini kaydederek, "Oyun Evlerimiz, çocukların yararına olduğu kadar, annelerinin de sosyal hayata katılması, mesleklerini icra edebilmesi, iş yaşamında yer alarak ekonomik özgürlük elde edebilmesi, kendilerini geliştirecek aktivite ve eğitimlere katılabilmesi için de önemli bir alan açıyor. Konaklı annelerimizi desteklemekten mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Çocuklar oyun evine anneler semt merkezine

Hafta içi her sabah Uzay ve Rüzgar'ı Mersinli Mutlu Çocuklar Oyun Evi'ne bırakan İlknur Ulağ, paralel sokakta konumlanan Mersinli Semt Merkezi'ne giderek meslek edindirme ve hobi kurslarına katılıyor. Uzay ve Rüzgar'ın deneyimli eğitmenler eşliğinde, arkadaşlarıyla neşe içinde sosyalleştiği, güvenli bir ortamda olmasının iç rahatlığıyla kurslardaki yerini alan Ulağ, nakış, makrome, takı tasarım kurslarında hem günlük yaşamın stresinden uzaklaşıyor hem de yeni beceriler kazanıyor. Ulağ, hayatının nasıl kolaylaştığını şu sözlerle aktarıyor: "Benim ikiz çocuklarım var. 2,5-3 yaşına kadar evde beraber etkinlik yapabiliyorduk ama bu yaşlardan itibaren ben evde onlara yetememeye başladım. Onların yaşıtlarıyla zaman geçirmeleri gerekiyordu. Çocuklarım burada çok mutlu. Onlar buradayken ben de kendime vakit ayırabiliyorum. Mersinli Semt Merkezi'nde kurslara katılıyorum. Nakışa başladım. Takı tasarım ve makrome kurslarına katılıyorum. Bunun için de Nilüfer Başkanımıza çok teşekkür ederiz."

Şimşek: "Burası bize çok iyi geldi"

Esra Demirkol Şimşek ise Konak Belediyesi Mutlu Çocuklar Oyun Evleri sayesinde çalışmaya zaman bularak ev ekonomisine katkı sağlayan annelerden. Minik kızını İsmet Paşa Mutlu Çocuklar Oyun Evi'ne bıraktıktan sonra temizlik işlerine giden ve bu sayede ekmeğini çıkaran Esra Hanım, pek çok kadına da hem örnek oluyor hem de kadınların ne kadar güçlü ve kararlı olabileceğini gösteriyor. Demirkol, Mutlu Çocuklar Oyun Evi'nin hem kendisi hem de kızı Defne'ye iyi geldiğini ifade ederek Başkan Mutlu'ya teşekkür etti. Demirkol, "Defne'yi buraya getiriyorum çünkü ben çalışıyorum. Burası Defne'ye iyi geliyor, burada etkinlikler yapıyor, hem bir şeyler öğreniyor. Burası bize çok iyi geldi. Beslenme saati var, arkadaşlarıyla paylaşım yapıyor. Ben de temizlik işlerine gidiyorum. Defne evdeyken aklım hep onda kalıyordu. Ben de daha rahatım çünkü burası güvenli bir yer. Burası bize çok iyi geldi. Nilüfer Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Her daim yanımızda" dedi.

"Oyun Evi olmasaydı ben çalışamayacaktım"

Mutlu Çocuklar Oyun Evleri sayesinde kendi başarı hikayesini yazan kadınlardan biri de Şeyma Şengül. Çalışan bir anne olan Şeyma Hanım, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun olanak sağladığı Gültepe Mutlu Çocuklar Oyun Evi sayesinde çalışma hayatında olduğuna vurgu yaptı. Yüksek kreş fiyatlarının anneleri çalışmaktan alıkoyduğunu dile getiren Şengül, oğlu Ege'nin geleceği için çalışmak istediğini belirterek, "Özel kreşlere maalesef bütçe yetmiyor. Ama Nilüfer Hanım'ın bizim için açmış olduğu oyun evine Ege de mutlu gidiyor, mutlu ayrılıyor. Ege yaşıtlarıyla zaman geçirebiliyor ve bu onu daha mutlu ediyor. Oyun Evi olmasaydı ben çalışamayacaktım. Ekonomik özgürlüğüm olmayacaktı bu da çocuğumun geleceğine yansıyacaktı" diye konuştu.