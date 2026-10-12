Antalya Alanya Konaklı'da şarjda alev alan elektrikli aracı itfaiye söndürdü - Son Dakika
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Antalya Alanya Konaklı'da şarjda alev alan elektrikli aracı itfaiye söndürdü

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Antalya Alanya Konaklı\'da şarjda alev alan elektrikli aracı itfaiye söndürdü
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Antalya'nın Alanya ilçesinde şarj istasyonunda şarj olurken alev alan elektrikli araç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Bataryaların yeniden alev alma ihtimaline karşı çekiciyle güvenli alana taşınan araç için yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde şarj istasyonunda şarj olduğu sırada alev alan elektrikli araç, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasıyla söndürüldü. Araç, bataryalarının yeniden alev alma ihtimaline karşı çekici yardımıyla güvenli alana taşındı.

Yangın, dün saat 06.00 sıralarında Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde bulunan bir şarj istasyonunda meydana geldi. Şarj olduğu sırada elektrikli araçtan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından araç, bataryalarının yeniden alev alma ihtimaline karşı çekici yardımıyla güvenli bir alana götürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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