Alanya'da 10 Dönümlük Kamu Arazisi Halkın Kullanımına Açıldı - Son Dakika
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Alanya'da 10 Dönümlük Kamu Arazisi Halkın Kullanımına Açıldı

Alanya\'da 10 Dönümlük Kamu Arazisi Halkın Kullanımına Açıldı

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde, uzun yıllar bir otel tarafından kullanılan 10 dönümlük kamu arazisi, Alanya Belediyesi'nin çalışmalarıyla halkın kullanımına sunuldu. Arazideki kaçak yapılar yıkılarak sosyal ve sportif alanlar oluşturuldu, gelecekte daha kapsamlı projeler planlanıyor.

24.03.2025 16:44  Güncelleme: 16:48
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Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde uzun yıllardır bir otel tarafından kullanılan 10 dönümlük kamu arazisi, Alanya Belediyesi'nin girişimleri sonucu halkın kullanımına açıldı. Arazideki kaçak yapılar yıkılırken, halı saha ile park alanı sosyal ve sportif alanlar olarak hizmete sunuldu.

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde uzun yıllardır bir otel tarafından kullanılan 10 dönümlük kamu arazisi, Alanya Belediyesi'nin girişimleriyle yeniden halkın hizmetine sunuldu. Alanya Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, kamu yararı gözetilerek yapılan görüşmelerle arazinin mülkiyeti belediyeye devredildi. Devir işlemlerinin ardından arazide bulunan kaçak yapılar yıkıldı. Temizlenen alanda bir halı saha ve park alanı oluşturularak sosyal ve sportif faaliyetler için bölge halkının kullanımına açıldı.

Oteller bölgesinde yer alan 10 dönümlük alanın ilerleyen süreçte yapılacak projelerle daha kapsamlı bir sosyal yaşam alanına dönüştürülmesi planlanıyor. Konaklı Mahallesi'nde vatandaşların faydalanabileceği yeni alanlar oluşturulması için atılan bu adım kapsamında Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Belediye Meclis Üyesi Şahin Ararat ve Konaklı Mahalle Muhtarı Kerim Şen bölgede incelemelerde bulundu.

"Alanya halkının kullanımına açtık"

Belediye Meclis Üyesi Şahin Ararat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Atıl durumdaki 10 dönümlük araziyi Alanya halkının kullanımına açtık. Halı sahayı da halkımızın hizmetine sunduk. Bölgemize ve halkımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Konaklı Mahalle Muhtarı Kerim Şen ise mahalle sakinleri adına teşekkür ederek, "Burası kamuya ait bir araziydi. Bugünden itibaren halkımızın kullanımına tahsis edildi. Halı saha korunacak, ayrıca farklı spor aktiviteleriyle daha güzel bir projeye dönüşecek" dedi.

"Ailelerin nefes alabileceği bir alan oluşturulacak"

Alanın gelecekteki kullanımına dair bilgi veren Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak da, "Konaklı Mahallemizde geçmişte vatandaşlarımızın kullanımına açık olmayan bir halı saha ve park alanı bulunuyordu. Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik'in talimatıyla bu alanın kamuya kazandırılması için çalıştık. Kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirildi. İlk etapta futbol sahası ve masa tenisi alanı oluşturuldu. İkinci etapta ise burası, sosyal bir yaşam alanına dönüştürülecek. Vatandaşlarımızın aileleriyle vakit geçirebileceği, nefes alabileceği bir alan olacak" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alanya'da 10 Dönümlük Kamu Arazisi Halkın Kullanımına Açıldı - Son Dakika

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