İnfial yaratan görüntü! Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı - Son Dakika
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İnfial yaratan görüntü! Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı

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İnfial yaratan görüntü! Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde iki kuşa yönelik canice eylemlerde bulunup bu anları kayda alarak paylaşan Y.T. isimli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Kuşlardan birinin başını koparıp diğerini bıçakla kesen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki kuşa yönelik canice eylemlerde bulunan ve bu anları cep telefonuyla kaydederek paylaşan Y.T. isimli şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde yaşanan hayvan vahşeti kamuoyunda büyük tepki topladı. Edinilen bilgilere göre, Y.T. isimli şahıs iki kuşa yönelik canice işkence eylemlerinde bulundu.

İnfial yaratan görüntü! Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı

CANİCE EYLEMLERİ KAYDA ALIP PAYLAŞTI

Şüphelinin, kuşlardan birinin başını ısırarak kopardığı, diğer kuşun başını ise bıçak kullanarak kestiği anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydettiği ortaya çıktı. Zanlının söz konusu vahşet görüntülerini kendi hesabından yayınlamasının ardından olay kısa sürede tepkilerin odağı haline geldi.

İnfial yaratan görüntü! Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı

JANDARMA HAREKETE GEÇTİ, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Görüntülerin ardından Konaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri şahsın yakalanması için derhal çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen Y.T., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Hayvan HaklarıJandarma3. SayfaKonaklıAntalyaAlanyaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: İnfial yaratan görüntü! Neyse ki yaptığı yanına kar kalmadı - Son Dakika
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