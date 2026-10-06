Konaklı'da iki kuşu öldürüp görüntüleri sosyal medyaya yükleyen şüpheli adliyede

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir şahıs, kuşlara uyguladığı vahşeti cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada yayınladı.

Canlı kuşlardan birinin kafasını ağzıyla koparan, diğerinin kafasını ise bıçakla kesen şahsın görüntülerine tepki yağdı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜLERİ KENDİ HESABINDAN PAYLAŞTI

Olay, dün Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Y.T. isimli şahıs, iki kuşa yönelik gerçekleştirdiği eylemleri cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde şahsın kuşlardan birinin kafasını ağzıyla kopardığı, diğer kuşun ise kafasını bıçakla kestiği anlar yer aldı. Şüphelinin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından Konaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda Y.T. gözaltına alındı.

SABAH SAATLERİNDE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Karakoldaki işlemleri tamamlanan şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.