Alanya\'da kuşların başını bıçakla kesip görüntü paylaşan Yusufcan Turay tutuklandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kuşları öldürdüğü anları cep telefonuyla kaydedip sanal medyada paylaşan Yusufcan Turay, tutuklandı.

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde Yusufcan Turay'ın, evi ve çevresinde kuşları öldürüp sanal medyada paylaştığı belirlendi. Yusufcan Turay, kuşlardan birinin başını ağzıyla ısırıp kopardı. 2 kuşun ise başlarını bıçakla kesti. O anları da cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sanal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepki toplarken, Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Yusufcan Turay'ı gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Yusufcan Turay, bugün sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Turay çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.