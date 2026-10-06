Alanya'da kuşların başını bıçakla kesip görüntü paylaşan Yusufcan Turay tutuklandı - Son Dakika
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Alanya'da kuşların başını bıçakla kesip görüntü paylaşan Yusufcan Turay tutuklandı

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Alanya\'da kuşların başını bıçakla kesip görüntü paylaşan Yusufcan Turay tutuklandı
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Alanya Konaklı'da kuşları öldürüp görüntülerini sanal medyada paylaşan Yusufcan Turay tutuklandı. Bir kuşun başını ağzıyla koparan, 2 kuşun başını bıçakla kesen Turay, jandarma gözaltısının ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edilip tutuklandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kuşları öldürdüğü anları cep telefonuyla kaydedip sanal medyada paylaşan Yusufcan Turay, tutuklandı.

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde Yusufcan Turay'ın, evi ve çevresinde kuşları öldürüp sanal medyada paylaştığı belirlendi. Yusufcan Turay, kuşlardan birinin başını ağzıyla ısırıp kopardı. 2 kuşun ise başlarını bıçakla kesti. O anları da cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sanal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepki toplarken, Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Yusufcan Turay'ı gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Yusufcan Turay, bugün sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Turay çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: DHA
Hayvan HaklarıTutuklama3. SayfaJandarmaKonaklıAlanyaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da kuşların başını bıçakla kesip görüntü paylaşan Yusufcan Turay tutuklandı - Son Dakika
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