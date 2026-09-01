Antalya'nın Alanya ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü; 10 dönüm alan zarar gördü
Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi Ketenlik mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle makilik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, yaklaşık 10 dönümlük alanın zarar gördüğü belirlendi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Konaklı Mahallesi Ketenlik mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Makilik alandaki yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.
Kaynak: AA
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