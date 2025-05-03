Erzurum\'a İki Yeni Okul Projesi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kente kazandırılacak iki yeni okul projesi için düzenlenen protokol imza törenine katıldı.

Vali Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleştirilen imza törenine; AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Hayırsever Osman Nuri Bakırcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Protokoller kapsamında; Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde, deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında yıkımı gerçekleştirilen Alparslan İlkokulu'nun yerine 12 derslikli bir ilkokul, Konaklı Mahallesi'nde ise 2 derslikli okul binası ve 1 öğretmen lojmanının yapımı hayırsever katkısıyla gerçekleştirilecek. - ERZURUM