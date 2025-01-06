Kongre, Trump'ın Zaferini Onayladı - Son Dakika
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Kongre, Trump'ın Zaferini Onayladı

ABD Kongresi, Trump'ın 2024 başkanlık seçimindeki zaferini onaylayarak yemin törenini başlattı.

06.01.2025 22:20
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(ANKARA) - ABD'de her eyaletin seçmen oylarını saymak ve 5 Kasım 2024'teki başkanlık yarışının galibini resmen ilan etmek için toplanan Kongre, Trump'ın zaferini onaylayarak, 20 Ocak'ta düzenlenecek törende yemin etmesinin önünü açtı. Trump'ın tekrar başkan seçilmesi ve Kongre tarafından seçim sonuçlarının onaylanması, Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasına ve çok sayıda ölüm ve yaralanma olmasından dört yıl sonra gerçekleşti.

ABD Başkan Yardımcısı ve 5 Kasım'daki seçimlerde Demokratların adayı Kamala Harris, seçimlerde Trump'ın kendisini mağlup etmesinin ardından süreci denetleyen Senato'nun başkanı olarak seçim sayımına başkanlık etti. Harris, 2024 başkanlık seçimlerinin onayını tamamladığında ayakta alkışlandı. Bunun üzerine ABD Kongresi Trump'ın zaferini onaylayarak, 20 Ocak'ta düzenlenecek törende yemin etmesinin önünü açtı.

ABD Başkan Yardımcısı ve 5 Kasım'daki seçimlerde Demokratların adayı Kamala Harris, yayınladığı bir videoda, "anayasal görevini yerine getireceğini, 2024 seçimlerinin sonuçlarını onaylayacağını" söyledi ve "Amerika'nın demokrasisini korumanın önemini" vurguladı. "Gördüğümüz gibi demokrasimiz kırılgan olabiliyor. ve en aziz ilkelerimiz için ayağa kalkmak her birimize bağlı" diyen Harris, kararını "ülke sevgisi, Anayasamıza sadakat ve Amerikan halkına olan sarsılmaz inancın yönlendirdiğini" söyledi. Harris, "İktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesi Amerikan demokrasisinin en temel ilkelerinden biridir. Diğer tüm ilkeler kadar, hükümet sistemimizi monarşi ya da tiranlıktan ayıran da budur" dedi.

Kongre 2024 başkanlık seçim sonuçlarını onaylarken; ABD medyasında yer alan haberlere göre, seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump, bugün Florida eyaletinin West Palm Beach'teki konutunda bulunuyor.

ABD Kongre'si 6 Ocak'ta neden toplanır?

ABD'de Temsilciler Meclisi ve Senato, 6 Ocak'ta Seçiciler Kurulu oylarını resmi olarak saymak ve başkanlık seçiminin galibini ilan etmek üzere toplanır. Buna göre seçilen ABD Başkanı, 6 Ocak'ta resmi olarak ABD Kongresi tarafından ilan edilir ve Başkan, 20 Ocak'ta yemin ederek görevine fiilen başlar.

Kongre, ayrıca 6 Ocak 2021'deki Kongre Binası'nın Trump destekçileri tarafından basılmasından bu yana, bir eyaletin sonuçlarına itiraz edilebilmesi için Temsilciler Meclisi ve Senato'nun beşte birinin onayını gerektiren "2022 Seçim Sayımı Reformu ve Başkanlık Geçişini İyileştirme Yasası'nı" kabul etti.

Trump destekçilerinin dört yıl önceki Kongre baskını

Donald Trump, 2020 ABD Başkanlık seçim sonuçlarının "hileli" olduğunu iddia ederek, destekçilerini Washington, D.C.'ye toplayıp, Kongre binasına baskın düzenlemeleri için teşvik etmişti. Trump, başkanlık seçim sonuçlarının iptal edilmesi gerektiğini söylemişti. Aynı gün, Trump Washington'da düzenlediği büyük bir mitingde "Seçim hırsızlığına karşı savaşmalıyız" diyerek, destekçilerini Kongre'ye doğru yürümeye çağırmıştı. Mitingin ardından, binlerce kişi Kongre binasına yönelmiş ve barikatları aşarak Kongre binasına girmeyi başarmıştı.

Trump destekçileri, Kongre binasına girerek bina içinde tahribat yaptı, odalara girdi, eşyaları çaldı ve hükümet yetkililerinin çalışma alanlarını işgal etti. Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri, oturum sırasında tahliye edilmek zorunda kalmıştı. Binanın içinde büyük bir kaos yaşanmış, güvenlik güçleri, binayı savunmaya çalışmış, ancak güvenlik önlemleri yeterli olmamıştı. Kongre çalışanları ve yasama organı üyeleri, korunmak üzere güvenli alanlara taşınmıştı.

Olayda 5 kişi hayatını kaybetmişti. Bunlar arasında bir polis memuru ve bazı protestocular da bulunuyordu. Yüzlerce kişi yaralandı ve olaylar sonrasında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Trump, 6 Ocak sanıklarından bazılarını affetme sözü vermiş ve isyanı, geçen yıl "sevgi günü" olarak tanımlamıştı. Trump, "sanıkların aflarını 'çok hızlı bir şekilde' çıkarmayı planladığını, ancak saldırı sırasında bir kişinin 'radikal ya da çılgın' davranmış olması halinde bazı istisnalar olabileceğini" açıkladı.

Biden'dan 6 Ocak baskını hatırlatması

Görevi 20 Ocak'ta sona erecek ABD Başkanı Joe Biden, dün ABD'lilere "6 Ocak 2021'de demokrasilerine yapılan saldırıyı asla unutmamaları ve o günün tarihinin yeniden yazılmasına izin vermemeleri" çağrısında bulundu. Biden, ABD merkezli Washington Post gazetesinde yayınlanan görüş yazısında, "Zamanla, 6 Ocak isyanına ilk elden tanık olmayan ama o güne ait görüntülerden ve tanıklıklardan, tarih kitaplarında yazılanlardan ve çocuklarımıza aktardığımız gerçeklerden bunu öğrenecek Amerikalılar olacak. Gerçeğin kaybolmasına izin veremeyiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Kamala Harris, Donald Trump, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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