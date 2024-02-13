İşçi Sendikası Başkanını Vuran İşletme Ortak Tutuklandı - Son Dakika
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İşçi Sendikası Başkanını Vuran İşletme Ortak Tutuklandı

İşçi Sendikası Başkanını Vuran İşletme Ortak Tutuklandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, konkordato ilan edilen tekstil fabrikasının işçileriyle konuşmaya giden Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası (DERİTEKS) Genel Başkanı Makum Alagöz'ü tabancayla bacağından vuran işletmenin ortağı Onur Akar, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kadir ÖZEN/ İZMİR

13.02.2024 19:29
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TUTUKLANDI

İzmir'in Çiğli ilçesinde, konkordato ilan edilen tekstil fabrikasının işçileriyle konuşmaya giden Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası (DERİTEKS) Genel Başkanı Makum Alagöz'ü tabancayla bacağından vuran işletmenin ortağı Onur Akar, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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