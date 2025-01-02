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Konteyner Sınıfla Eğitim Mücadelesi

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Van'ın Doruklu mezrasında 4 öğrenci için hayırseverlerin desteğiyle konteyner sınıf kuruldu.

02.01.2025 09:28
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4 öğrencili mezraya konteyner sınıf

Hayırseverler konteyner sınıf çağrısına duyarsız kalmadı

VAN - Van'ın Gevaş ilçesi Doruklu mezrasında çetin kış şartlarından dolayı okula gidemeyen 4 öğrenci için hayırseverler tarafından gönderilen konteyner sınıfın kurulumu tamamlandı.

Gevaş ilçe merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Bitlis'e sınır Daldere köyüne bağlı Doruklu mezrasında zorlu kış şartlarından dolayı okula gidemeyen 4 öğrenci için öğretmen Cihan Yakut sosyal medya hesabından konteyner sınıf çağrısında bulundu. İyilik Ailesi ve aynı zamanda 'üniformalı kahraman' olarak tanınan Polis Memuru Mustafa Şahin, çağrıya kayıtsız kalmayıp harekete geçti. Bitlis'in Tatvan ilçesinde yardımseverlerin desteğiyle konteyner satın aldı. Satın alınan konteyner, daha sonra Hayata Bir Dokunuş Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği vasıtasıyla teslim alındı. Çığ tehlikesi nedeniyle Gevaş-Daldere köy yolunun kapalı olmasından dolayı konteynerin Bitlis'in Tatvan ilçesi üzerinden sevkiyatı yapıldı. Dernek üyeleri zorlu şartlara rağmen 2 günün ardından konteyneri Doruklu mezrasına ulaştırmayı başardı. Kurulumu yapılan konteyner sınıf masa, tahta ve sıra gibi okul malzemeleriyle donatıldı. Yeni sınıflarına kavuşan öğrenciler destek olan herkese teşekkür etti. Polis Memuru Mustafa Şahin ve Hayata Bir Dokunuş Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerinin aldıkları giysi ve ayakkabıları deneyen minik öğrenciler sevinçlerini gizleyemedi.

Hayata Bir Dokunuş Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıdvan Bade, "81 ilde bulunan ihtiyaç sahibi ve özel vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Şu an Van'ın Gevaş ilçesinin Daldere köyü Doruklu mezrasındayız. Burada kardeşlerimizin ulaşımda sıkıntı yaşadığını öğrendik. Minik öğrenciler yoğun kış şartlarından dolayı yaklaşık yarım saatlik bir mesafede bulunan okullarına gidiş geliş yapmakta zorlanıyordu. Cihan hocamız sosyal medyadan bizlere ulaşıp bu zorluğu iletti. Bizler de bu köye konteyner getirdik. Desteklerinden dolayı Polis Memuru Mustafa Şahin'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yollar çok sıkıntılı ve karlı olduğu için ulaşımda sıkıntılar yaşadık. Konteynerimizin kurulumunu yapıp teslimatını yaptık. Allah nasip ederse buradaki kardeşlerimiz de yarından itibaren konteynerden eğitimlerine başlayacaklar. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

7 yıllık sözleşmeli öğretmen Cihan Yakut ise, "Zorlu kış şartlarından dolayı okulumuzun uzaklık mesafesi ile ilgili sosyal medyada paylaşım yapmıştım. Konteyner çağrımıza sağ olsun Polis Memuru Mustafa Şahin abimiz cevap verdi. Konteynerimizi çetin geçen kış şartlarına rağmen elbirliğiyle buraya getirebildik. Hayata Bir Dokunuş Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğindeki ağabeylerimiz, çocuklarımıza giyecek ve bot getirdiler. Eğitim öğretime sahip çıkan herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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