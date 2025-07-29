Konut Mağdurlarından İmamoğlu'na Tepki

İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı?Ali?Alpyavuz ve hak sahipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na destek veren Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Şantiye alanında toplanan hak sahipleri, Gaziemir ilçesindeki Aktepe ve Emrez mahallelerinde 2022 yılında başlatılan projenin birinci etabı için belediye iştiraki İZBETON AŞ ile İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi arasında protokol imzalandığını hatırlattı.

Konutlarının 2024 yılı Aralık ayında teslim edileceğinin söylendiğini belirten hak sahipleri, buna rağmen hala evlerine kavuşamadıklarını ifade etti.

Grup adına konuşan Kooperatif Başkanı Ali?Alpyavuz, İzmir'de bazı kooperatif projelerinde usulsüzlükler yapıldığını öne sürerek, mağduriyetlerinin uzun süredir devam ettiğini dile getirdi.

Alpyavuz, yaşadıkları mağduriyete rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na yazdığı "Sevgili Şenol Aslanoğlu Başkanım, büyük adalet mücadelemiz devam ediyor. Dayanışmamız sürecek. Zor günleri birlikte aşacağız. Hasretle kucaklıyorum." ifadelerinin yer aldığı mektubuna tepki gösterdiklerini açıkladı.

Bu mektuba karşılık İmamoğlu'na kendilerinin yazmış olduğu "5 bin Mağdur Aileden Ekrem İmamoğlu'na Açık Mektup: Başkan, Hangi Adalet? Biz Kiminle Dayanışacağız?" başlıklı mektubu göndereceklerini söyleyen Alpyavuz, yolsuzluk iddiaları nedeniyle yıllardır evsiz kaldıklarını anlattı.

Alpyavuz, 5 bin ailenin her gün çaresizlik içinde beklediğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Her gün derinleşen çaresizliğimiz ve öfkemizle adaleti beklerken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu mağduriyetin baş sorumlularından biri olarak yargılanan tutuklu sanığa kendi el yazısıyla gönderdiği destek mesajını görmenin şokunu ve derin hayal kırıklığını yaşıyoruz. Sizin adalet mücadeleniz kimin içindir? Evini, arsasını, arabasını, yarım asırlık emeğini ve çocuğunun rızkını bu projeye yatıran biz kooperatif üyelerine reva görülen bu zulüm müdür 'adalet' dediğiniz? Bizimle dayanışmayı hiç düşündünüz mü? Tek bir gün bile yanımızda oldunuz mu? Siz tarafınızı mağdurdan değil, zanlıdan yana seçtiniz. Bizler siyasi kavganızın ya da dostluk mesajlarınızın piyonu değiliz, evini, emeğini, hayallerini kaybetmiş on binlerce insanız. Biz halkız."

Hak sahibi mağdurlardan Serap Yıldırım, emekli olduğunu ve çocuklarının yardımıyla ev almaya çalıştığını belirtti.

Bir an önce evine kavuşmak istediğini söyleyen Yıldırım, "Bütün ödemelerimi yaptım. Ne yaptılar bu paraları? Çaldılar. Bizi de dolandırdılar ve şimdi büyük bir yüzsüzlükle bunların yalan olduğunu söylüyorlar. Bütün bunlar çok büyük bir hayal kırıklığı ve utanç verici. Paralarımızı yediler, arabalar kiraladılar, pahalı koltuklar aldılar. Bizim paralarımızı çarçur ettiler." dedi.

Şerafettin Işık ise büyükşehir belediyesinin kurumsal kimliğine güvenerek evlerini aldıklarını ifade etti.

Bütün ödemelerini yaptıkları halde evlerine kavuşamadıklarını belirten Işık, "Burada açılış yapılırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bizi karşısına alarak 'Ey milletim, ey halkım biz sizi ranta kurban etmeyeceğiz.' dedi. Sayın Kılıçdaroğlu bunları söylerken yanında eski belediye başkanı, yeni belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, bütün heyet oradaydı. İnandık, güvendik, paralarımızı verdik. Paralarımız har vuruldu, harman savruldu, çalındı." diye konuştu.