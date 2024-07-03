Konut ve İş Yeri Kiralarına Yüzde 65,07 Zam Oranı Belirlendi - Son Dakika
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Konut ve İş Yeri Kiralarına Yüzde 65,07 Zam Oranı Belirlendi

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte konut ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti. Konutlarda ve işyerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 65,07 olarak belirlendi. Haziran 2022'den beri uygulanan yüzde 25 zam sınırı ise 1 Temmuz itibarıyla sona erdi.

03.07.2024 11:44
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(ANKARA) - Konut kiralarında yüzde 25 sınırının kaldırılmasının ardından haziran ayı enflasyonunun açıklamasıyla birlikte konut ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti. Buna göre, konutlarda ve işyerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 65,07 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, aylık enflasyon yüzde 1,64, yıllık enflasyon ise yüzde 71,60 oldu.

Kira artışlarına Haziran 2022'den beri uygulanan yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz itibarıyla sona erdi. Bundan dolayı kira zamları daha önce olduğu gibi TÜFE 12 ay ortalamasına göre yapılacak.

Konut ve iş yeri kiralarına tavan zam oranı yüzde 65,07 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kiralarda uygulanan yüzde 25 sınırının devam edip etmeyeceğine ilişkin "Uygulamının devam etmesi için neden görmüyorum" açıklaması yapmıştı.

Kaynak: ANKA

Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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