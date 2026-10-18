Konya Akşehir Altunkalem\'de kamyonet iki kişiyi yaraladı, sürücü gözaltına alındı

Konya Akşehir Altunkalem'de kamyonet iki kişiyi yaraladı, sürücü gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Akşehir'de sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonet, Altunkalem Mahallesi'nde iki kişiye çarptı ve yaralanmalarına yol açtı. Yaralılar sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne götürülürken kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
Akşehir ilçesinde kamyonetin çarptığı iki kişi yaralandı.
V.A. (27) idaresindeki 65 FJ 067 plakalı kamyonet, Altunkalem Mahallesi'nde geri manevra sırasında A.A. (79) ve G.Ö'ye (28) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü, gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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