Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kadınhanı ve Sarayönü'nde açılışlara katıldı - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kadınhanı ve Sarayönü'nde açılışlara katıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kadınhanı ve Sarayönü\'nde açılışlara katıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kadınhanı ve Sarayönü ilçelerinde çeşitli açılışlara katılarak esnaflarla buluştu. Altay, Kadınhanı ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi ve Kadınhanı Kentsel Dönüşüm Alanı'nda incelemelerde bulundu. Ardından Sarayönü ilçesine geçen Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Binası'nın açılışını yaptı. Altay, ilçelerde altyapının tamamlanması, sosyal hayatın oluştuğu fiziki alanların geliştirilmesi ve tarım-hayvancılıkla uğraşan vatandaşların gelirlerinin artırılması gibi hedefler belirlediklerini söyledi.

13.02.2024 16:43
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında Kadınhanı ve Sarayönü'nde çeşitli açılışlara katılarak esnaflarla buluştu.

İlk olarak Kadınhanı ilçesini ziyaret eden Altay, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Kadınhanı esnafına hayırlı kazançlar dileyen Altay, Kadınhanı Kentsel Dönüşüm Alanında incelemelerde bulunduktan sonra Sarayönü ilçesine geçti.

Altay, burada Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Binası'nın açılışını yaptı.

Altay, Yeni Büyükşehir Yasası'yla göreve geldikleri andan itibaren altyapısı tamamlanmış ilçeler, sosyal hayatın oluştuğu fiziki alanlar ile tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların gelirlerinin artırılması yönünde Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerine 3 temel hedef belirlediklerini söyledi.

Özellikle tarımla uğraşanların gelirlerinin artırılması konusunda birçok destek, eğitim ve hizmette bulunduklarını anımsatan Altay, "Bununla birlikte AK Parti hükümetlerimizin Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde çiftçimize çok yoğun bir desteği var. Bu destekleri de İlçe Tarım Müdürlükleri vasıtasıyla çiftçilerimiz kullanıyor. Bakanlıkla yapmış olduğumuz protokol kapsamında İlçelerimizde İlçe Tarım Müdürlükleri binaları inşa ediyoruz. Birçok ilçede tamamlandı, açıldı. Bugün de hizmete başlayan Sarayönü İlçe Tarım Müdürlüğümüzün açılışını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Yeni hizmet binasının çiftçilere ve Sarayönü'ne hayırlı olmasını dileyen Altay, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da tarımsal ve hayvansal üretimle uğraşan hemşehrilerimizin gelirlerinin artırılması konusu çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Yeni Büyükşehir Yasası, ilçelerimizde çok hızlı bir fiziki değişiklik ortaya koydu. Özellikle altyapının tamamlanmasıyla ki doğalgaz da artık ilçelerimizde bir standart haline geldi. Birçok vatandaşımız bunun konforunu kullanıyor. Bununla birlikte atık su arıtma tesislerinden yollara, sosyal tesislerden şehir konaklarına ve tarımsal desteklere kadar birçok alanda hizmet ediyoruz. Bu konuda en büyük destekçimiz belediye başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız. Değerli belediye başkanımıza uyumlu bir çalışma ortamı sağladığından dolayı teşekkür ediyorum."

Altay son olarak, Sarayönü AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.

Kaynak: AA

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