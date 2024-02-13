Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kadınhanı ve Sarayönü\'nde açılışlara katıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında Kadınhanı ve Sarayönü'nde çeşitli açılışlara katılarak esnaflarla buluştu.
İlk olarak Kadınhanı ilçesini ziyaret eden Altay, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.
Kadınhanı esnafına hayırlı kazançlar dileyen Altay, Kadınhanı Kentsel Dönüşüm Alanında incelemelerde bulunduktan sonra Sarayönü ilçesine geçti.
Altay, burada Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Binası'nın açılışını yaptı.
Altay, Yeni Büyükşehir Yasası'yla göreve geldikleri andan itibaren altyapısı tamamlanmış ilçeler, sosyal hayatın oluştuğu fiziki alanlar ile tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların gelirlerinin artırılması yönünde Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerine 3 temel hedef belirlediklerini söyledi.
Özellikle tarımla uğraşanların gelirlerinin artırılması konusunda birçok destek, eğitim ve hizmette bulunduklarını anımsatan Altay, "Bununla birlikte AK Parti hükümetlerimizin Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde çiftçimize çok yoğun bir desteği var. Bu destekleri de İlçe Tarım Müdürlükleri vasıtasıyla çiftçilerimiz kullanıyor. Bakanlıkla yapmış olduğumuz protokol kapsamında İlçelerimizde İlçe Tarım Müdürlükleri binaları inşa ediyoruz. Birçok ilçede tamamlandı, açıldı. Bugün de hizmete başlayan Sarayönü İlçe Tarım Müdürlüğümüzün açılışını gerçekleştiriyoruz." dedi.
Yeni hizmet binasının çiftçilere ve Sarayönü'ne hayırlı olmasını dileyen Altay, şunları kaydetti:
"Bundan sonra da tarımsal ve hayvansal üretimle uğraşan hemşehrilerimizin gelirlerinin artırılması konusu çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Yeni Büyükşehir Yasası, ilçelerimizde çok hızlı bir fiziki değişiklik ortaya koydu. Özellikle altyapının tamamlanmasıyla ki doğalgaz da artık ilçelerimizde bir standart haline geldi. Birçok vatandaşımız bunun konforunu kullanıyor. Bununla birlikte atık su arıtma tesislerinden yollara, sosyal tesislerden şehir konaklarına ve tarımsal desteklere kadar birçok alanda hizmet ediyoruz. Bu konuda en büyük destekçimiz belediye başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız. Değerli belediye başkanımıza uyumlu bir çalışma ortamı sağladığından dolayı teşekkür ediyorum."
Altay son olarak, Sarayönü AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.
Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve menajer Erkan Özerman hayatını kaybetti.
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Eryaman Stadyumu'ndaki zemin sorunu nedeniyle maçın başka bir stadyumda oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu. TFF'nin çim denetleyicileri incelemelerde bulundu ve raporlarını sundu. Maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanıp oynanmayacağı yarın açıklanacak.
ABD'de yıllık enflasyon Ocak ayında yüzde 3.1'e inmesine rağmen, yüzde 2.9 olan tahminlerin üzerinde geldi. Aylık enflasyon ise yüzde 0.3'e yükselerek, piyasa tahminlerini yanılttı. Çekirdek enflasyon ise aylık bazda yüzde 0.4'e yükselerek tahminleri aştı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması yaşandı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olay korku filmlerini aratmadı.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda milli sporcu Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firmanın faaliyet gösterdiği altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 işçiye ulaşılamadığını söyledi. AFAD, olay bölgesine 9 ilden arama kurtarma ekipleri sevk etti.
Esra Ezmeci'nin programına başvurarak yardım isteyen Göksu, eşinin çalışmadığını aynı evde yaşadıkları kayınpederinin alkolik olduğunu kayınvalidesinin de müstehcen görüntüler izleyerek kendisine zorla göstermeye çalıştığını söyleyerek sitem etti.
Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, 1 Mart'ta vizyona gireceği duyurulan 'Ahmet'in Türküsü' filmine karşı sessizliğini bozarak yasal işlemler başlattıklarını açıkladı. Kaya, filmin Ahmet Kaya'nın hayatını yanlış ve ticari amaçlarla kullanarak kendi kariyerlerini yeniden kurmaya çalışan kişiler tarafından yapıldığını belirtti.
Son Dakika › Güncel › Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kadınhanı ve Sarayönü'nde açılışlara katıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?