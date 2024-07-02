Konya Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı tarımsal destekleme başvurularını almaya başladı

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Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçede çiftçiye yönelik sürdürdüğü fidan ve fide desteklerinin 2025 yılı başvurularını almaya başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınmayı sağlamak için tarımsal desteklemelerin 2025'te de artarak devam edeceğini belirtti.

Kırsaldaki en önemli önceliklerinin vatandaşların yaşadıkları bölgelerde refah seviyesini artırmak olduğunu vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Tarımsal destekler konusunda çok kıymetli çalışmalar yürütüyoruz. Konya tarımının gelişmesi için 2025 yılı için planladığımız tarımsal destekleme başvurularımız başladı. Kırsal kalkınmayı sağlamak ve çiftçimizin yaşadığı bölgede gelirini artırmak amacıyla çiftçilerimize 2025 yılı için planladığımız yüzde 50 hibe destekli, elma, asma, şeftali, kiraz, ceviz, badem, aronya, ahududu, böğürtlen, az su tüketen bitkilerden nohut, Macar fiği, aspir, korunga ile yüzde 85 hibe destekli tıbbi aromatik bitkilerden kekik, adaçayı ve sumak için destekleme başvurularını 31 Temmuz'a kadar alacağız. Ayrıca pilot bölgelerde Antep fıstığı ve kestane fidanı desteklemesi yapılmaktadır. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı tüm çiftçi kardeşlerimi Büyükşehir Belediyemizin sağladığı bu imkandan faydalanmaya davet ediyorum."

Üreticiler destekleme için müracaat dilekçelerini Konya Büyükşehir Belediyesine, ilçe belediyelerine ve mahalle muhtarlarına teslim edilebilecek.

Müracaatlar çevrim içi olarak da yapılabilecek.

Konuyla ilgili çevrim içi başvuru, ayrıntılı bilgi ve başvuru dilekçesine www.konya.bel.tr adresinden ulaşılabilecek.