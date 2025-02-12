Konya\'da 30 Çifte Çeyiz Yardımı

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Konya'da "Yuvalar Kuruyoruz" projesiyle 30 çifte çeyiz yardımı yapıldı.

İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öğe, müftülük il binasında gerçekleştirilen törende, projenin onuncusunu düzenlediklerini söyledi.

Bu yılın aile yılı olduğunu değinen Öğe, "Bugün sizlerle gençlerimizin umutlarını yeşertecek, gönüllerinde, zihinlerinde hayır, iyilik adına güzel duygular ve hatırlar bırakacak güzel bir ana tanıklık etmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Konya'da ve çevre illerde yaşayan 30 çiftin yeni yuvalarına umut olmayı hedefledik, bu hedeflerimize ulaştık" dedi.

Mehir Vakfı Konya İl Temsilcisi Abdullah Şafak da hayırseverlerin destekleriyle çiftlerin mutlu olduğunu dile getirdi.

Programın sonunda çiftlere hediyeler verildi.