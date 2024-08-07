Konya'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Konya'da yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik yürüttüğü denetimler kapsamında, Selçuklu ilçesinde A.K'ye ait tarlada çalışan 4 düzensiz göçmenin olduğunu belirledi.
Harekete geçen ekipler, yakaladığı 4 düzensiz göçmeni, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.
Gözaltına alınan tarla sahibi A.K. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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