Konya'da Aniden Bastıran Yağmur ve Dolu - Son Dakika
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Konya'da Aniden Bastıran Yağmur ve Dolu

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Konya'da günlerdir devam eden kısa süreli ani bastıran yağışlar etkisini sürdürüyor. Sağanak ve dolu şeklinde gerçekleşen yağışlar bazı ilçelerde ekili arazilere zarar verdi. Yağışlar şehir merkezinde de aralıklarla devam ediyor. Meteorolojiye göre, yağışlı hava etkisini kaybedecek ve hava sıcaklıkları artacak.

31.05.2024 16:40
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Konya'da aniden bastıran yağmur ve dolu etkili oldu

KONYA - Konya'da bir anda bastıran yağmur ve dolu yağışı etkili oldu.

Konya'da günlerdir aralıklarla devam eden kısa süreli ani bastıran yağışlar etkili oluyor. Sağanak ve yer yer dolu şeklinde gerçekleşen yağışlar bazı ilçelerde ekili arazilerde zarara sebep oldu. Yağışlar Konya şehir merkezinde de aralıklarla devam ediyor. Öğleden sonra aniden bastıran yağmur ve dolu yağışı şehir merkezinin bazı kesimlerinde daha fazla etkili oldu. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur ve ardından gelen dolu yağışı ile caddeler yer yer beyaza büründü. Bazı esnaflar da iş yerlerinin önünde bulunan gölgelik olarak kullandıkları filelerin üzerine biriken dolu tanelerini boşaltmaya çalıştı.

Meteorolojiden alınan bilgileri göre, Konya'nın yağışlı havanın etkisinden çıkacağı ve hava sıcaklarının artacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

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