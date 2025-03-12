Konya'da Barajlarda Su Seviyesi Düzeldi - Son Dakika
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Konya'da Barajlarda Su Seviyesi Düzeldi

Konya'nın Altınapa Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 10'a düştü, su tasarrufu çağrısı yapılıyor.

12.03.2025 22:37
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Konya'da barajlarda su seviyesi düştü

Konya Altınapa Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'a düştü, geçen yılın aynı ayına oranla 9 milyon metreküp su azaldı

KONYA - Kış mevsiminde yağışların az olduğu Konya'da, barajlardaki su seviyesi son yılların en alt seviyelerine geriledi. Su seviyesinin yüzde 10'a kadar düştüğü Altınapa Barajında balık tutan vatandaşlar, suyun son yılların en alt seviyelerine geldiğini belirtirken, su tasarrufuna dikkat çekiliyor.

Konya'da bu kış yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi kuraklık tehlikesini gündeme getiriyor. Bununla birlikte göl, baraj ve göletlerdeki su seviyeleri de geçen yılın altında kaldı. Altınapa Barajında su seviyesi yüzde 10'a kadar düştü. Altınapa Barajında, "Suya girmek tehlikeli ve yasaktır" uyarı levhalarının olduğu alanlarda ise su bulunmuyor. Bağbaşı Barajı'nda su seviyesi ise yüzde 36 civarında oldu. Yağışların azlığı Beyşehir Gölü'nü de olumsuz etkiledi.

"Su tasarrufu önemli"

Ayda bir kaç kez Altınapa Barajına balık tutmaya geldiğini anlatan Mehmet Ay, "Sular çok çekildi. Önceden yürüdüğümüz yollar, toprak olarak görünen yerler su ile doluydu. Geriye doğru çekiliyor. Su tasarrufu önemli. Su petrolden kıymetli olacak. Suyun kıymetini bilelim. Suyu israf etmemeye gayret edelim" dedi.

Zaman zaman arkadaşlarıyla Altınapa Barajı'na geldiğini belirten Muhammed Buğdaycı da, "Geçen sene buraya geldiğimde su epey yukarı seviyelerdeydi. Maalesef bir sene içerisinde hem yağışların az olması hem de bilinçsiz su kullanımı ile seviyelerimiz çok aşağılara kadar indi. Yukarı seviyelere bakıp suyumuzun az olduğunu gördükçe gerçekten içimiz acıyor. İnşallah yağışlarımız bol olur, halkımız da tasarruflu olur. Suyumuzu tekrar yukarı seviyelerde görürüz" şeklinde konuştu.

Ayda bir Altınapa Barajına geldiğini ifade eden Huzeyfe Ayhan ise "Suyu tasarruflu kullanmamız icap ediyor. Tasarruf yönünde bize düşen görevimizi daha iyi yaparsak daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

Son 5 yıl içerisinde barajda ciddi çekilmelerin olduğunu belirten Üzeyir Kurak da, "Su seviyesi 10-11 metre aşağıya kadar düştü son 5 yıl içerisinde. O hizada da hesap edecek olursak karşıdaki ağaçlara kadar uzanır. Suyumuz gerçekten çok azaldı" şeklinde konuştu.

Mustafa Kafaoğlu ise su seviyesinin geçen yıl 4-5 metre daha yukarıda olduğunu belirterek, "Ondan birkaç yıl önce de yola kadar da çıktığı oluyordu suyun. Şuan suyumuzun seviyesi içler acısı. Su seviyesi neredeyse bitmiş vaziyette" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Barajlarda Su Seviyesi Düzeldi - Son Dakika

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