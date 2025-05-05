Konya'da Bina Patladı: 4 Yaralı - Son Dakika
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Konya'da Bina Patladı: 4 Yaralı

Konya\'da Bina Patladı: 4 Yaralı

Konya'da bir binanın 3'üncü katında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Yangına müdahale ediliyor.

05.05.2025 02:49
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KONYA'da bir binanın 3'üncü katında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre aynı aileden 4 kişi yaralandı. Patlamanın ardından evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Karatay ilçesi Menzil Caddesi'nde bir apartmanın 3'ncü katında meydana geldi. Binanın 3'üncü katında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Bina sakinleri panik ve korku ile uykularından uyanırken, ihbar üzerine adrese itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralanan 4 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere götürdü. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, binanın çevresini araç ve yaya trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri ise ilk belirlemelere göre doğalgaz sızıntısından kaynaklı olduğu öne sürülen patlama ve ardından çıkan yangına müdahale başlattı. Yangın söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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