Konya'da Çiftçinin Buğdayları Çalındı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir çiftçi, tarım arazisindeki ekili buğdaylarının çalındığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu.

Sadıkhacı Mahallesi'ndeki tarım arazisine buğday ekip yetişen mahsulü hasat etmeye hazırlanan çiftçi, arazisine geldiğinde tarlasının biçildiğini gördü.

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Tarlada incelemede bulunan ekipler, ekili alana buğdayların ezilerek gelindiğini tespit etti.

Olayda, 6 bin metrekarelik tarım arazisindeki buğday mahsulünün çalınmasından dolayı yaklaşık 25-30 bin lira zararın söz konusu olduğu belirtildi.