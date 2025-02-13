Konya'da Dijital İkiz Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
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Konya'da Dijital İkiz Projesi Tanıtıldı

Konya\'da Dijital İkiz Projesi Tanıtıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi, akıllı ulaşım sistemlerini entegre eden Dijital İkiz Projesi'ni tanıttı.

13.02.2025 12:17
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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, akıllı ulaşım sistemlerinin entegre edildiği "Dijital İkiz Teknolojisi Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Taş Bina'da düzenlenen bilgilendirme toplantısında, bir şehrin can damarı olan ulaşımın sadece yollar, kavşaklar ve toplu taşıma sistemlerinden ibaret olmadığını söyledi.

Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla sadece yollar inşa etmekle kalmadıklarını anlatan Altay, "Akıllı, verimli ve çevreci ulaşım sistemleriyle kentimizi güçlü yarınlara taşıyoruz." dedi.

Altay, bu kapsamda tüm akıllı ulaşım sistemlerinin entegre edildiği Dijital İkiz Teknolojisi Projesi'nin model şehirlerin daha verimli, sürdürülebilir, çevre dostu şekilde yönetilebilmesi için hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Bu sistemlerin, trafik akışını düzenleyen, toplu taşıma hizmetlerini optimize eden, çevreye duyarlı ve kullanıcı odaklı teknolojik altyapıları kapsadığını aktaran Altay, "Bu sisteme, vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı ve Konya'yı geleceğe taşımayı amaçlayan bir piramit olarak bakabiliriz." diye konuştu.

Altay, şehrin önemli projelerinden olan 19.7 kilometre uzunluğunda ve 13 istasyona sahip KonyaRay banliyö hattının 3.26 kilometre daha uzatıldığını, böylece projenin 1. etabının 23 kilometreye yükseldiğini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hasan Görgülü de projenin nasıl çalıştığına dair bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da Dijital İkiz Projesi Tanıtıldı - Son Dakika

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