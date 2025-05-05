Konya\'da Doğalgaz Patlaması: 12 Yaralı

YARALI SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Konya'da 4 katlı binanın 3'üncü katında ilk belirlemelere doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından çıkan yangında yaralanan kişi sayısı 12'ye yükseldi. Alevler ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Konya Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada 1 yaralının durumunun ağır olduğu belirtilerek, "05.05.2025 günü saat 01.40 sıralarında Karatay ilçemiz Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 12 vatandaşımız yaralanmış olup sağlık ekiplerince hastanelere sevk edilmişlerdir. Olay yerinde 112, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri görev başında çalışmalarını sürdürmektedir. "denildi.