Konya\'da Dolu ve Sağanak Yağış

KONYA'da aniden bastıran dolunun ardından etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde, sokak ve altgeçitler suyla doldu.

Kentte saat 16.30 sıralarında gök gürültüsüyle başlayan dolu, kısa süre sonra yerini sağanağa bıraktı. Yağış nedeniyle görüş mesafesi düşerken, bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Şiddetli rüzgar nedeniyle de bazı ağaçlar kırıldı. Merkez Selçuklu, Meram ve Karatay ilçesinde ise cadde, sokak ve bazı altgeçitler suyla doldu. Belediye ekipleri, su dolan bölgelerde vidanjör ile çalışma başlattı.