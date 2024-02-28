Konya Yalıhüyük'te Dut Ağacı Fidanı Dikim Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Konya Yalıhüyük'te Dut Ağacı Fidanı Dikim Programı Düzenlendi

Konya Yalıhüyük\'te Dut Ağacı Fidanı Dikim Programı Düzenlendi

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde düzenlenen dut ağacı fidanı dikim programında, Kaymakam Muhammed Sağır, dut ağacının Türk kültüründe huzuru, istikbali ve bereketi simgelediğini belirtti. Programda toprakla buluşturulan 100 dut fidanının ilçeye huzur, istikbal ve bereket getirmesi temenni edildi.

28.02.2024 17:01
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Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde dut ağacı fidanı dikim programı düzenlendi.

Kaymakam Muhammed Sağır, ilçedeki programda, dut ağacının Türk kültüründe huzuru, istikbali ve bereketi simgelediğini söyledi.

Dut ağacının geçmişten bu yana bahçelerde, caddelerde baş köşede yer aldığını belirten Sağır, "İlçemizin girişine hakim noktaya erozyonun önlenmesi ve gelecekte gerçekleştirilmesi muhtemel projelere temel oluşturacak olan ekmiş olduğumuz dut fidanlarının ilçemize de huzur, istikbal ve bereket getirmesini temenni ederiz." diye konuştu.

Toprakla 100 dut fidanının buluşturulduğu programa Sağır'ın yanı sıra İlçe Belediye Başkan Vekili Mehmet Kıyak, kamu kurumlarının yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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