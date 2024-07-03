Konya'da Dut Ağacından Düşen Kadın Yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dut ağacından düşen Fatma Cömert yaralandı.
Ulukapı Mahallesi 154289 sokakta ikamet eden Cömert, dut toplamak için evinin bahçesinde bulunan dut ağacına çıkarken dengesini kaybederek düştü.
Yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri Cömert'i Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu tespit edilen Cömert, daha sonra Konya'ya sevk edildi.
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