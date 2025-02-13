Konya'da Eğitime Kar Engeli

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Konya'nın Akören ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Konya'nın bazı ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Akören ilçemizde, akşamdan itibaren başlayan yoğun kar yağışı, sabah saatlerinde buzlanma oluşma ihtimali ve tipi nedeniyle, ayrıca hava sıcaklığının bu gece eksi 6-7 derecelerde tahmin ediliyor olması sebebiyle 13/02/2025 Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Halkapınar, Karapınar, Hadim, Ereğli, Emirgazi ve Taşkent ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrenciler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri için eğitime 13 Şubat Perşembe günü ara verildiği duyurulmuştu.