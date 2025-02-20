Konya'da Eğitime Kar Engeli

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Konya'nın 2 ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.

Doğanhisar ve Hüyük ilçelerinde kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan görevlilerinin de 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.