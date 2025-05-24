Konya'da En Sıcak Mayıs Bekleniyor

Konya'da son 90 yılın en sıcak mayıs değerleri bekleniyor

KONYA - Konya'da mayıs ayında hava sıcaklıklarının son 90 yılın maksimum değerine ulaşacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji verilerine göre, 1935 yılı Mayıs ayında 34.4 derece olarak ölçülen en yüksek sıcaklık değerine bu günlerde ulaşılacağı değerlendiriliyor.

Konya, sıcak hava dalgası etkisi altında kalmaya devam ediyor. Konya ve çevresinde bu hafta sonu en sıcak günler yaşanarak son 90 yılın en sıcak mayıs değerlerine yaklaşılacağı tahmin ediliyor.

"Son 90 yılın maksimum değerine ulaşabileceğimizi söyleyebiliriz"

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi Teknik Şefi Hayati Alkan, özellikle bu hafta sonu sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde çıkacağını ifade ederek, "Uzun yıllar maksimum değerimiz Konya için 34 derece. Bu değere yaklaşık ve hatta üzerine çıkabilecek sıcaklık değerleri yer yer görülecek. Sıcaklıklar 33 - 34 derece, hafta sonu 34 derece bandına kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları yine 18 ila 20 derece dolayında seyredecek. Hafta sonundan sonra tekrar önümüzdeki hafta pazartesi gününden itibaren Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı havanın etkisi altında kalacağız. Bu nedenle bölgemizde ve yurt genelinde tekrar yağışlar, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlar görülecek. Özellikle pazar ve pazartesi günü güney yönlerden lodos kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceğinden aynı zamanda toz savrulması, toz taşınımı gibi hadiseler de görülebilecek. Fakat bu hafta sonu sıcaklıklar mayıs ayı baz alındığında maksimum değerlerde olacağını söyleyebiliriz. Uzun yıllar meteorolojik istatistiklere baktığımızda Konya için son 90 yılın maksimum değerine ulaşabileceğimizi söyleyebiliriz. 1935 yılında ölçülen bu değer 34.4 dereceydi. Bölgemiz için, yine Konya merkez için bu değere yaklaşıp, hatta yer yer üzerine çıkma durumumuz söz konusu" dedi.

Teknik Şef Hayati alkan, yağışlı havanın da etkisini pazartesi, çarşamba ve perşembe günleri özellikle hissettireceğini ifade ederek, "Bu yağışlar kararsızlık yağışları. Yer yer içerisinde dolu yağışı şeklinde yağışlar olabilecek. Bu nedenle vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasında fayda var" ifadelerini kullandı.