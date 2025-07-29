Konya'da masaj salonlarına yönelik ikinci dalga fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte faaliyet gösteren ve fuhuş yaptırıldığı tespit edilen masaj salonlarına yönelik ikinci kez operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 6 mağdur kadın kurtarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mayıs ayında, kentte faaliyet gösteren 10 masaj salonuna düzenlediği fuhuş operasyonunda 28 şüpheliyi gözaltına almış, bunlardan 21'i tutuklanmıştı. Operasyonda, fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 74 mağdur kadın kurtarılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Konya'da Fuhuş Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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