Konya'da İlkbahar Yağmurları Başladı - Son Dakika
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Konya'da İlkbahar Yağmurları Başladı

Konya\'da İlkbahar Yağmurları Başladı

Kurak geçen kış aylarının ardından beklenen yağışları alamayan Konya ve çevresinde, ikindi saatlerinde başlayan ani sağanak vatandaşları sevindirdi. Sağanak yağışlar cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden olurken, herhangi bir su baskını haberi gelmediği öğrenildi. Çiftçiler ise kuraklık nedeniyle son bir haftadır yağmur duasına çıkıyordu.

30.04.2024 17:22
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Konya il merkezinde sağanak etkili oluyor.

Kurak geçen kış ayları ardından ilkbahar aylarında da beklenen yağışları alamayan Konya ve çevresinde, ikindi saatlerinde başlayan ani sağanak vatandaşları sevindirdi.

Etkili sağanak, kent merkezi ve çevresinde, cadde ve sokaklarda yer yer su birikintilerine neden olurken, belediye ve emniyete hayatı olumsuz etkileyen herhangi bir su baskını haberi gelmediği öğrenildi.

Merkezde başlayan sağanak hafif şiddette devam ediyor.

Son bir haftadır Konya ve ilçelerinde, çiftçiler kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıkıyordu.

Kaynak: AA

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