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Konya'da iş yerinde soba patlaması: 1 yaralı - Son Dakika
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Konya'da iş yerinde soba patlaması: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen soba patlaması sonucu bir kadın çalışan ağır yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Konya\'da iş yerinde soba patlaması: 1 yaralı
24.12.2023 - 16:09,
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Konya'nın Kulu ilçesinde bir iş yerinde soba patlaması sonucu kadın çalışan ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde oto kaporta atölyesinde temizlik yapan Tuğba Y. (28) iddiaya göre sobayı tinerle tutuşturmaya çalışırken soba aniden alev alarak patladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlama sonrası ortaya çıkan yangını itfaiye ekipleri hızla söndürürken, ağır yaralanan Tuğba Y. ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yarılı hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA
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