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Konya'da kar yağışı başladı

KONYA - Konya'da şehir merkezinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Konya'da da kendini gösterdi. Şehir merkezinde sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan kar yağışı devam ediyor. İşe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar beyaz örtü ile karşılaştı. Vatandaşlar, uzun süredir kar yağışını beklediklerini ifade ederek bereketli olmasını diledi.

Konya Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada ise "Soğuk hava etkisini artırıyor. Güvenli sürüş için kuralları unutmayın. Yola çıkmadan önce aracınızı temizleyin. Camlar ve aynalar açık olsun. Hızınızı düşürün, hız sabitleyici kullanmayın. Kaygan yollarda kontrol sizde olsun. Araç takip mesafesini artırın. Buzlanma nedeniyle durma mesafesi uzayabilir. Tedbirinizi alın, güvenli sürüş yapın" denildi.