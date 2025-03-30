Konya kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ankara yolunun 85. kilometresinde Y.Y. idaresindeki 06 CUA 117 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Y.Y. ile araçta bulunan L.Y, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Konya'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?