Konya'da Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde kerpiç eve çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

A.K'nin (76) kullandığı 42 H 5346 plakalı otomobil, Fasıllar Mahallesi'nde kerpiç eve çarptı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücünün kalp krizi geçirmiş olabileceği, kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.