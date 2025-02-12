Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde metruk kerpiç evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Yeniyol Sokak üzerindeki tek katlı kerpiç evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, yandaki kerpiç evlere sıçramadan söndürüldü.
Maddi hasar oluşan evde, soğutma çalışmaları tamamlandı.
Son Dakika › Güncel › Konya'da Metruk Evde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?