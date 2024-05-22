Konya'da Obruk Oluşumu Kaydedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konya'da Obruk Oluşumu Kaydedildi

Konya\'da Obruk Oluşumu Kaydedildi

Konya'nın Çumra ilçesinde Ebubekir Tabak tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen obruk oluşumu, çökme anında yaşananların ürpertici olduğunu gösterdi. Obruğun oluştuğu bölgede yer altından gelen sesler ve göçüklerin büyümesiyle büyük bir göçük meydana geldi. Olayın ardından bölgede tedirginlik artarken, yer altı sularının çekilmesi ve kuyuların su seviyelerinin düşmesi endişe yaratıyor.

22.05.2024 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Çumra ilçesinde tesadüfen denk geldiği obruk oluşumunu cep telefonu kamerasıyla kaydeden Ebubekir Tabak, çökme anında yaşananların ürpertici olduğunu belirterek, "Yer yarılıp içine gideceğiz sandım. Sonradan bizim bulunduğumuz alan da çöktü zaten." dedi.

İlçe sakinlerinden Tabak, AA muhabirine, Alibeyhüyüğü Mahallesi'nde Çumra Sulaması ana iletim kanalı olan Apa Alemdar İsale Kanalı'nın 18'inci kilometresinde, tarihi Kısıkyayla regülatörünün taş ayağının yanında obruk meydana geldiğini söyledi.

Obruğun oluştuğu yere arkadaşlarıyla gezmeye gittiğini anlatan Tabak, yer altından ses geldiğini, bu sese doğru gittiklerinde küçük bir göçük gördüklerini dile getirdi.

Kısa süre sonra biraz ileride bir göçük daha meydana geldiğini ifade eden Tabak, "Daha sonra göçükler büyüyüp birleşti. Göçük esnasında telefon kamerasıyla çekim yapıyordum. Yer altından gelen büyük bir sesle ve suyun da verdiği güçle, gümbürtüyle çok büyük bir göçük oluştu." diye konuştu.

"Yarım saat önce koyun sürüsü ve çobanın geçtiğini gördük"

Tabak, şahit olduğu anların çok korkutucu olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"İnanılmaz bir sesti. Ufacık bir çukurun büyük bir sesle çökmesi, o an gerçekten çok ürperticiydi, çok korktum. Yer yarılıp içine gideceğiz sandım. Sonradan bizim bulunduğumuz alan da çöktü zaten. Çarşamba Çayı'nın suyunun tamamen gittiğini gördük. Suyun tamamı yer altına gidiyordu. Obruk oluşmadan yarım saat önce bir koyun sürüsünün ve çobanın oradan geçtiğini de gördük. Hafta sonu oluşmaması büyük bir felaketi de engellemiş olabilir. Çünkü hafta sonu aileler oraya piknik yapmak için gider, yani mutlaka birileri olurdu."

"Yer altında neler olacağını bilemiyoruz"

Alibeyhüyüğü Mahallesi Muhtarı Himmet Tabak da bir süre önce aynı güzergahta başka obrukların da meydana geldiğini hatırlattı.

Bölgede obruk oluşmasının tedirginlik verdiğini vurgulayan Tabak, şunları kaydetti:

"Biz obrukların Karapınar'da çok görüldüğünü biliyorduk ama buralarda görmezdik. Buralarda obruk oluşacağı hiç aklımıza gelmezdi. Mahalle halkında tedirginlik artmaya başladı. Yerin üstünü biliyoruz ama obruğun nerede oluşacağını, yer altında neler olacağını bilemiyoruz. Bu biraz korkutucu. Bölgede yer altı sularının çekildiğini kuyuların su seviyelerinden biliyorduk. Düşmeye de devam ediyor. Böyle afetlerin yaşanmaması, daha fazla artmaması için özellikle çiftçilerimize yer altı sularını daha bilinçli ve tasarruflu kullanması çağrısında bulunuyorum."

Kaynak: AA

Cep Telefonu, Çumra, Konya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Obruk Oluşumu Kaydedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:07 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu
13:42 CHP lideri Özel’i taktığı yok Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor CHP lideri Özel'i taktığı yok! Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor
13:29 Barış Boyun kimdir Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık
11:39 Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
10:39 Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu’nun ismi tutanaklara girdi Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi
14:28 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri İstanbul’da oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri İstanbul'da oynanacak
14:11 Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu
13:37 Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek
13:19 Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt’teki açılış için teklif edilen 12 milyonluk teklifi reddetti Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt'teki açılış için teklif edilen 12 milyonluk teklifi reddetti
12:08 Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü
11:32 Özgür Özel’e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den sert yanıt Özgür Özel'e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den sert yanıt
10:59 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç’un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
10:58 TBMM’de tasarruf uygulamaları devrede Damacana yerine arıtılmış şebeke suyu kullanılacak TBMM'de tasarruf uygulamaları devrede! Damacana yerine arıtılmış şebeke suyu kullanılacak
10:46 Valilikte ’akraba kayırma’ skandalı Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 14:49:24. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da Obruk Oluşumu Kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement