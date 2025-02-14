Konya'da Olumsuz Hava Nedeniyle Eğitim Ara - Son Dakika
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Konya'da Olumsuz Hava Nedeniyle Eğitim Ara

Konya\'da Olumsuz Hava Nedeniyle Eğitim Ara

Konya'nın bazı ilçelerinde kar nedeniyle tüm okullarda 1 gün eğitim ara verildi.

14.02.2025 01:46
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Konya'nın Halkapınar, Ereğli, Sarayönü ve Emirgazi ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Konya'nın bazı ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Halkapınar, Sarayönü, Ereğli ve Emirgazi'de buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile 14 Şubat Cuma günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da Olumsuz Hava Nedeniyle Eğitim Ara - Son Dakika

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