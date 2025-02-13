Konya'da Olumsuz Hava Nedeniyle Eğitime Ara - Son Dakika
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Konya'da Olumsuz Hava Nedeniyle Eğitime Ara

Halkapınar, Ereğli ve Sarayönü'nde tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

13.02.2025 23:16
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Konya'nın Halkapınar, Ereğli ve Sarayönü ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Konya'nın bazı ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Halkapınar ve Sarayönü kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, kar yağışının ardından gece sıcaklığın eksi 8 dereceye kadar düşmesinin beklendiği, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 Şubat Cuma günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"İlçe genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin 1 gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

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Kaynak: AA

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