Konya\'da otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Ramazan A. idaresindeki 42 ZB 335 plakalı otomobil, Muradiye Kavşağı'nda Mehmet İ'nin kullandığı HB –MI-564 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, aracı şarampole devrilen Ramazan A, yaralandı.
Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastane kaldırılan Ramazan A'nın, buradaki müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.
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