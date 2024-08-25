Konya'da Pompalı Tüfekle Eşini Yaralayan, Kızını Öldüren Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da Pompalı Tüfekle Eşini Yaralayan, Kızını Öldüren Kişi Tutuklandı

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşanan olayda, bir kişi pompalı tüfekle eşini yaraladı ve 5 yaşındaki kızını öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

25.08.2024 20:17
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Konya'nın Kulu ilçesinde pompalı tüfekle eşini yaralayan, 5 yaşındaki kızını öldüren kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kemaliye Mahallesi'nde M.Ö. (31) ile eşi Ş.Ö. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında M.Ö. pompalı tüfekle ateş etti, çiftin 5 yaşındaki kızları H.Ö. ile anne Ş.Ö yaralandı.

İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı anne ile kızı Kulu Bölge Devlet Hastanesine götürüldü, ancak küçük kız kurtarılamadı.

Hafif yaralanan Ş.Ö'nün taburcu edildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan M.Ö, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan M.Ö'nün ilk ifadesinde, "Eşimle tartışıp, kavga ettik. Kavga sonrası eşim, çocukla birlikte babasının evine gitmek isterken arkasından korkutmak amaçlı tüfekle ateş ettim ama çocuğuma isabet etti" dediği öğrenildi.

Kaynak: AA

3-sayfa, konya, Kulu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Pompalı Tüfekle Eşini Yaralayan, Kızını Öldüren Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da Pompalı Tüfekle Eşini Yaralayan, Kızını Öldüren Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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