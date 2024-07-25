Konya'da şehitler adına aşure dağıtıldı - Son Dakika
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Konya'da şehitler adına aşure dağıtıldı

Konya'da şehit ailelerine ve yakınlarına aşure ikram edildi.

25.07.2024 18:38
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Konya'da şehit ailelerine ve yakınlarına aşure ikram edildi.

Şehit Aileleri Dernek Binası önünde şehitler için dualar edildi.

Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir, aşureyi şehit annelerin hazırladığını söyleyerek, "Şehit annelerimizin ve şehit eşlerinin ellerine kollarına sağlık. Çünkü onlar aşureye sevgi ve dualarını kattılar. Bizler şehit ailesi olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün burada asıl bulunmamızın nedeni, tüm şehitlerimize dua etmektir." şeklinde konuştu.

Dua programına Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Diker, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan ve AK Parti İl Başkanı Hasan Angı katıldı.

Kaynak: AA

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