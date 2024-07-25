Konya'da Şiddetli Yağış: Sokaklar Su İçinde Kaldı

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Konya'da etkili olan yağış nedeniyle sokaklarda su birikintileri oluştu, yollar ve kaldırımlar su içinde kaldı.

Yağış altında kalanlar kapalı alanlara sığındı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada, batı ilçelerinde gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiği belirtildi.

AKOM, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.