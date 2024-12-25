Konya\'da Silah Kaçakçıları Tutuklandı

Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah üretimi yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 3 tabanca, 399 icra yayı mili, 600 tabanca sürgüsü, 1543 yivli setli tabanca namlusu, 3 şarjör ile tabanca üretiminde kullanılan silindir ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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